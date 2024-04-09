Anasayfa Video Galeriler Gündem Meteoroloji uyarmıştı: Yağmur bir şehrimizi yuttu, evler sular altında Meteoroloji uyarmıştı: Yağmur bir şehrimizi yuttu, evler sular altında 09 Nisan 2024 Salı Saat: 10:30 Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle bazı evler sular altında kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6614eea7010a34a8ef0a00c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TCG Kınalıada Foça'dan demiraldı; Japonya'ya gidiyor DEAŞ militanları Türkiye'de yakalandı Çocukların sosyal medya kavgası cinayetle bitti Bir töre cinayeti daha: 2,5 yıllık hamile kardeşini katletti Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı Yine bir tefeci vurgunu: 10 katını ödedi ama kurtulamadı Seçimi kaybeden başkandan devir teslim töreninde MHP'li vekile küfür edip, çiçek fırlattı Mersin'de vahşet... Bir aileyi katletti, hücresinde ölü bulundu İstanbul'da çatışma: 2 ölü, 2 yaralı var