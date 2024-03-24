Moskova'daki konser salonu saldırısında can kaybı yükseldi

Rusya’nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda can kaybı 3’ü çocuk olmak üzere 137’ye yükseldi.

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