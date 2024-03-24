Anasayfa Video Galeriler Gündem Moskova'daki konser salonu saldırısında can kaybı yükseldi Moskova'daki konser salonu saldırısında can kaybı yükseldi 24 Mart 2024 Pazar Saat: 18:05 Güncelleme: 24 Mart 2024 Pazar 18:05 Rusya’nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda can kaybı 3’ü çocuk olmak üzere 137’ye yükseldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6600414a9165000eed0da143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadir İnanır felç geçirdi Murat Kurum yüz binlerce İstanbulluya seslendi: ''Hiç kimseyi görmezlikten gelmeyeceğiz'' AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı? Rakam Erdoğan'ı mutlu etmedi Cezaevinden çıktı, ablasını bıçakla rehin aldı 8 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Belediyenin açtığı yolu kazdırıp, taşla kapattı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı! Başhekim sağlık durumunu açıkladı Market hırsızı, çalışanın dikkati sayesinde yakalandı İstinat duvarı, gecekondunun üzerine devrildi