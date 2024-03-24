Murat Kurum yüz binlerce İstanbulluya seslendi: ''Hiç kimseyi görmezlikten gelmeyeceğiz''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ''Büyük İstanbul Mitingi''nde konuşan AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “İstanbul bizim sevdamız. İstanbul bizim ortak geleceğimiz. Ve bu geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Barışın şehri İstanbul'da, barış içinde yaşayacağız.'' diye konuştu.

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