Anasayfa Video Galeriler Gündem Niğde'de patates deposu çöktü: Ölü ve yaralılar var Niğde'de patates deposu çöktü: Ölü ve yaralılar var 08 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 15:41 Güncelleme: 08 Nisan 2024 Pazartesi 15:41 Niğde merkeze bağlı Çarıklı Köyü'nde toprak altındaki patates deposunda meydana gelen göçük nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6613e5f2bf3f19ed150aae13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da film sahnesi gibi saldırı: Camdan sarkıp kurşun yağdırdı İstanbul'da yediemin otoparkında yangın çıktı Bayram tatilinin ilk 2 gününde acı bilanço: Can kaybı 12'ye yükseldi 19 yaşındaki genç parkta ölü bulundu Burası Tayland değil İstanbul: Onu gören telefona sarıldı Geri geldiler: Antalya sahillerinde endişe veren istila İstanbul'da korku dolu gece: Bayram öncesi büyük korku AK Partililer ile YRP'liler arasında yerel seçim savaşı: 7 yaralı var Ece Seçkin, İzzet Yıldızhan'ı yatta fena yakaladı