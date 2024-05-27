Anasayfa Video Galeriler Gündem O Türkiye'nin en yaşlısı... Metrelerce derinlikte bulundu O Türkiye'nin en yaşlısı... Metrelerce derinlikte bulundu 27 Mayıs 2024 Pazartesi Saat: 14:33 Güncelleme: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 14:33 Türkiye'deki en yaşlı boz ayı kalıntısı Antalya'da bulunan Karain Mağarası'nın derinliklerinde tespit edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66546f77d007a1790103e0d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şans eseri bulduğu bitki, hem eşini kurtardı hem de geleceklerini Okan Buruk’tan şampiyonluk coşkusunu gölgeleyen küfürlü tezahürat Dilan Polat, mahkeme çıkışı Engin Polat'a böyle seslendi Bayır Deresi'nde korkutan manzara: Mahalle sakinleri isyan etti İstanbul'da büyük yangın; dumanlar gökyüzünü sardı Sinan Akçıl kazaya neden oldu; arkasına bakmadan gitti Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Adana'da yakalandı Düğün magandaları ateş açtı; küçük çocuk kabusu yaşadı İstanbul'da ABD ve İsrail'e protesto