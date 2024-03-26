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  4. PKK yandaşları Ülkü Ocakları binası ateşe verip, camiye saldırdı

PKK yandaşları Ülkü Ocakları binası ateşe verip, camiye saldırdı

Belçika'da örgütlenen eli kanlı bölücü terör örgütü PKK destekçileri Liege'de Ülkü Ocakları binasını ateşe verip ve camiye saldırdı.

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