Anasayfa Video Galeriler Gündem PKK yandaşları Ülkü Ocakları binası ateşe verip, camiye saldırdı PKK yandaşları Ülkü Ocakları binası ateşe verip, camiye saldırdı 26 Mart 2024 Salı Saat: 14:35 Belçika'da örgütlenen eli kanlı bölücü terör örgütü PKK destekçileri Liege'de Ülkü Ocakları binasını ateşe verip ve camiye saldırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6602b316a4e3bb76da072103" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mars’ta keşfedilen antik gölle ilgili dikkat çeken ayrıntı İstanbul'da para transfer merkezi soyuldu ASELSAN geliştirdi! Milli uçak burun radarı F-16'ya takıldı Burası adını 70’inci Alay’dan alan Alay Kahvesi Okul önünde meydan savaşı çıktı: Yaralılar var! İstanbul'da büyüleyen dolunay manzarası MHP'li vekil emeklinin geçim derdini çözdü: ''Domates satsınlar!'' Türkiye'nin ilk zaman müzesi kapılarını açtı AK Partili adaydan iş insanlarına tehdit: ''Destek vermeyenle hesap olur''