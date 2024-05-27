Anasayfa Video Galeriler Gündem Şans eseri bulduğu bitki, hem eşini kurtardı hem de geleceklerini Şans eseri bulduğu bitki, hem eşini kurtardı hem de geleceklerini 27 Mayıs 2024 Pazartesi Saat: 13:55 Güncelleme: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 13:55 Konya'da bir vatandaş buğday tarlalarının arasına diktiği bitkiyle kanser olan eşinin tedavisini destekledi, kendisi iş sahibi oldu.... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665466b1ae21034c820f7a13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR O Türkiye'nin en yaşlısı... Metrelerce derinlikte bulundu Okan Buruk’tan şampiyonluk coşkusunu gölgeleyen küfürlü tezahürat Dilan Polat, mahkeme çıkışı Engin Polat'a böyle seslendi Bayır Deresi'nde korkutan manzara: Mahalle sakinleri isyan etti İstanbul'da büyük yangın; dumanlar gökyüzünü sardı Sinan Akçıl kazaya neden oldu; arkasına bakmadan gitti Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Adana'da yakalandı Düğün magandaları ateş açtı; küçük çocuk kabusu yaşadı İstanbul'da ABD ve İsrail'e protesto