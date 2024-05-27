Şans eseri bulduğu bitki, hem eşini kurtardı hem de geleceklerini

Konya'da bir vatandaş buğday tarlalarının arasına diktiği bitkiyle kanser olan eşinin tedavisini destekledi, kendisi iş sahibi oldu....

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