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Şevki Yılmaz: ''Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum''

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Prof. Dr. İlber Ortaylı ile birlikte 2. Abdulhamit’in 5. kuşaktan torunu olan Berna Sultan Osmanoğlu’nun İstanbul’daki düğününe katılan eski Refah partili milletvekili Şevki Yılmaz nikah töreni sırasında yaptığı konuşmada "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" dedi.

Osmanlı hanedanının soyundan gelen Berna Sultan Osmanoğlu, İstanbul’da düzenlenen mehteranlı düğün töreninde Yiğit Onur Kaya ile evlendi. Çiftin evliliklerine İlber Ortaylı ve eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz şahitlik ederken, Halil Konakçı da törendeydi.

Düğün töreni mehter takımı ile yapılırken düğün töreninde mikrofonu eline alarak bir konuşma yapan Şevki Yılmaz, ‘‘Osmanlı ile iftihar ediyorum. Osmanlı’yı süren soysuzları da lanetliyorum’’ ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı ile birlikte 2. Abdulhamit’in 5. kuşaktan torunu olan Berna Sultan Osmanoğlu’nun İstanbul’daki düğününe katılan eski Refah partili milletvekili Şevki Yılmaz nikah töreni sırasında yaptığı konuşmada "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" dedi.

Kendisiyle aynı karede bulunan Prof. Dr. İlber Ortaylı ise bu sözler sonrasında yan tarafa doğru hareketlendi.

II. Abdülhamid'in torunu İstanbul'da evlendiII. Abdülhamid'in torunu İstanbul'da evlendiHaber

 

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Etiketler 2. abdülhamid'in torunu nikah düğün şahit şevki yılmaz
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