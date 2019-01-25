  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 25 Ocak 2019 17:25

Sokak ortasında rezalet ! Saç baş kavga ettiler

Zonguldak'ta cadde ortasında saç başa kavga eden kızlar böyle görüntülendi.

Video Galeri
43 terörist etkisiz hale getirildi
43 terörist etkisiz hale getirildi
Video Galeri
Günün özeti
Günün özeti
Video Galeri
İstanbul genelinde Kurt Kapanı uygulaması yapıldı
İstanbul genelinde "Kurt Kapanı" uygulaması yapıldı
Video Galeri
Kapıkule’de 4 milyon 700 bin TL’lik uyuşturucu madde yakalandı
Kapıkule’de 4 milyon 700 bin TL’lik uyuşturucu madde yakalandı
Video Galeri
Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı
Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı
Video Galeri
Roketlerin hedefi olan cami ibadete açılıyor
Roketlerin hedefi olan cami ibadete açılıyor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM