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  4. Taksim'de ''bana dokundun'' kavgası: Bu seferki tacizci bir kadın

Taksim'de ''bana dokundun'' kavgası: Bu seferki tacizci bir kadın

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Tasim’de alkollü bir kadın, sokakta gördüğü bir kişinin göbeğine vurunca ikili arasında tartışma çıktı.

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