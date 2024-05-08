Anasayfa Video Galeriler Gündem Tacizciye baba kurşunu: Kızını taciz eden zanlıyı öldürdü Tacizciye baba kurşunu: Kızını taciz eden zanlıyı öldürdü 08 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 07:30 Güncelleme: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 07:30 Adana’da bir baba, kızını taciz ettiğini iddia ettiği şahsı av tüfeğiyle öldürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663affed9e95bc45b3042e83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nagehan Alçı'dan güldüren Rasim Ozan Kütahyalı itirafı İstanbul'da bir TIR alev topuna döndü İstanbul'da lisedeki müdür cinayeti kamerada Belediyenin bedava dağıttığını duyan kuyruğa girdi Diyarbakır'da 12 katlı bina çöktü Bu ilimize kış geri geldi: Hem sağanak, hem dolu, hem kar yağışı Teröristlerin inlerine girildi: Tunceli'de 27 sığınak imha edildi İstanbul'da yabancı uyruklu öğrenci dehşeti: Müdüre ateş açtı Zincir markette skandal görüntü: Tavukları böyle taşıdılar