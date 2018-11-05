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  3. 05 Kasım 2018 16:04

Torku'dan patlayan süt açıklaması

Torku, sosyal medyada gündeme gelen ve markası altında satışa sunulan 1 litrelik sütlerin bir kısmında kaynatırken patlama gerçekleştiği iddialarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

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