Anasayfa Video Galeriler Gündem Traktörü ile tarlasına Türk bayrağı çizdi! Traktörü ile tarlasına Türk bayrağı çizdi! 19 Nisan 2021 Pazartesi Saat: 17:20 Kırşehir merkeze bağlı Ulupınar köyünde çiftçi Ahmet Çağlar, 70 dönüm tarlasının 50 dönümlük bölümüne çizdiği Türk bayrağı ile sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/607d91cabb2deb7b5729ba33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, TİP'e katıldı Genco Erkal Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla ifade verdi Bir kent sıcaktan kavruluyor! Termometreler 41 dereceyi gösterdi Dehşet olay! Çapa motoruna ayaklarını kaptırdı Türbede çekilen TikTok videosuna tepki yağıyor! Mısra Öz'ün babası Mehmet Öz'den kızının sağlık durumu hakkında açıklama Mars'ta tarihi gün! Nasa bu videoyu paylaştı! Sevgilisi Şeyma Subaşı için ''uçak'' kapattı! Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren 'yalan' sorusu