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  4. Traktörü ile tarlasına Türk bayrağı çizdi!

Traktörü ile tarlasına Türk bayrağı çizdi!

Kırşehir merkeze bağlı Ulupınar köyünde çiftçi Ahmet Çağlar, 70 dönüm tarlasının 50 dönümlük bölümüne çizdiği Türk bayrağı ile sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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