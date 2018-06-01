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  3. 01 Haziran 2018 11:19

Türk Hava Kuvvetleri'nin paylaştığı video tüyleri diken diken etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türk Hava Kuvvetlerinin 107’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan klibi paylaştı.

Bilgin Pro
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