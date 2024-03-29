Türkiye'de sahibinden satılık tarihi kilise

Sivas'ta 19’uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve bir zamanlar Ermeniler tarafından kullanılan bir diğer ismi Surp Garabet olan Tarihi Tuzhisar Kilisesi, 16 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı.

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