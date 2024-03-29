Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'de sahibinden satılık tarihi kilise Türkiye'de sahibinden satılık tarihi kilise 29 Mart 2024 Cuma Saat: 12:50 Güncelleme: 29 Mart 2024 Cuma 12:50 Sivas'ta 19’uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve bir zamanlar Ermeniler tarafından kullanılan bir diğer ismi Surp Garabet olan Tarihi Tuzhisar Kilisesi, 16 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66068ef76e5535d27f079a53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ''Sefil Bilo'', ''Küçük Emrah'' cinayeti Gerçek yamyam, kazada ölen bir kişinin kopan bacağını alıp yerken görüntülendi AK Partili belediyeden İstanbul'da emekliler için tepki çeken hamle Prof. Dr. Özlü'den yeni salgın için kritik açıklama İstanbul'da güpegündüz biri kadın 5 kişilik çetenin milyonluk gaspı kamerada İstanbul'da 5 katlı binada patlama! Alevler daireyi sardı Şanlıurfa'da feci kaza: 3 ölü, 8 yaralı Habur Gümrük Kapısı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri 1.3 milyar TL CHP'nin Balıkesir adayı Ahmet Akın'a Karesi'de büyük ilgi