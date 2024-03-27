Van Gölü kahverengiye büründü

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sel sularının ulaştığı Van Gölü'nün sahil kesimi kahverengiye büründü.

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