Anasayfa Video Galeriler Gündem Van Gölü kahverengiye büründü Van Gölü kahverengiye büründü 27 Mart 2024 Çarşamba Saat: 17:05 Güncelleme: 27 Mart 2024 Çarşamba 17:05 Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sel sularının ulaştığı Van Gölü'nün sahil kesimi kahverengiye büründü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660427c43c3ea809f00276d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili adaydan skandal sözler: ''Bize Rumelili lazım değil'' Böyle şovu başkan adayları yapmadı! Muhtar adayının çakarlı konvoyuna ceza Özgür Özel'den 17 bakan tepkisi: ''İstanbul'a kuşatma yapıyorlar'' Trabzon’da göçük: 3 işçi toprak altında kalarak öldü Kadir İnanır'dan güzel haber! Son sağlık durumu belli oldu Türkiye'nin en yüksek rakımlı köyü kara gömüldü, ulaşım kesildi! Fırtına sonrası kritik uyarı: Sahilden uzak durun! 200 TL'lik izdiham kamerada... Birbirlerini ezip geçtiler Antalya'da Ukraynalı kiracının evini basan polis neye uğradığını şaşırdı