  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Van Gölü kahverengiye büründü

Van Gölü kahverengiye büründü

Güncelleme:

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sel sularının ulaştığı Van Gölü'nün sahil kesimi kahverengiye büründü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
AK Partili adaydan skandal sözler: ''Bize Rumelili lazım değil''
AK Partili adaydan skandal sözler: ''Bize Rumelili lazım değil''
Böyle şovu başkan adayları yapmadı! Muhtar adayının çakarlı konvoyuna ceza
Böyle şovu başkan adayları yapmadı! Muhtar adayının çakarlı konvoyuna ceza
Özgür Özel'den 17 bakan tepkisi: ''İstanbul'a kuşatma yapıyorlar''
Özgür Özel'den 17 bakan tepkisi: ''İstanbul'a kuşatma yapıyorlar''
Trabzon’da göçük: 3 işçi toprak altında kalarak öldü
Trabzon’da göçük: 3 işçi toprak altında kalarak öldü
Kadir İnanır'dan güzel haber! Son sağlık durumu belli oldu
Kadir İnanır'dan güzel haber! Son sağlık durumu belli oldu
Türkiye'nin en yüksek rakımlı köyü kara gömüldü, ulaşım kesildi!
Türkiye'nin en yüksek rakımlı köyü kara gömüldü, ulaşım kesildi!
Fırtına sonrası kritik uyarı: Sahilden uzak durun!
Fırtına sonrası kritik uyarı: Sahilden uzak durun!
200 TL'lik izdiham kamerada... Birbirlerini ezip geçtiler
200 TL'lik izdiham kamerada... Birbirlerini ezip geçtiler
Antalya'da Ukraynalı kiracının evini basan polis neye uğradığını şaşırdı
Antalya'da Ukraynalı kiracının evini basan polis neye uğradığını şaşırdı