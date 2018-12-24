Kabak Pizza

Hazırlama aşamaları biraz uzun olsa da emin olun lezzetine değiyor. Gönül rahatıyla yiyebileceğiniz bu masum pizzanın bağımlısı olabilirsiniz...

4 KİŞİLİK

TABANI İÇİN

6 kabak

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 yumurta

SOSU İÇİN

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

ÜZERİ İÇİN

3 haşlanmış enginar

1 su bardağı dilimlenmiş siyah zeytin

2 su bardağı rendelenmiş mozarella peyniri

5-6 dal semizotu

Fesleğen

HAZIRLANIŞI

1 Tabanı için kabakları rendeleyip suyunu iyice sıkın. Rendelenmiş kaşar peyniri ve yumurtaları ilave edip fazla sulandırmadan karıştırın. Kabakları dört yuvarlak pizza tabanı olacak şekilde yağlı kağıt serili fırın tepsisine yayın.

2 Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Sosu için zeytinyağı ve salçaları bir kasede karıştırıp fırından çıkarttığınız kabakların üzerine sürün.

3 Enine ortadan ikiye kestiğiniz haşlanmış enginarlar ve dilimlenmiş siyah zeytini sosun üzerine yerleştirip mozarella peynirini serpin. En üste semizotu ve fesleğeni ilave edip peynir eriyinceye kadar yaklaşık 15 dakika daha pişirin. Sıcak servis yapın.