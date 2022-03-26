11 Büyükşehir Belediye Başkanı gıda krizi ile ormanlara dikkat çekti

Düzenli aralıklarla bir araya gelen CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, Aydın’da bir araya geldi. Ardından ortak bir açıklamayla Hükümete seslenen Başkanlar, Rusya – Ukrayna Savaşı’na, gıda krizine ve geçen yıl orman yangınlarına müdahale konusunda yaşanan aksaklıklara dikkat çekti.

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Eskişehir, Aydın, Antalya, Muğla, Mersin, Tekirdağ ve Hatay Büyükşehir Belediyelerinin Başkanları Aydın’da bir araya geldi. Yapılan toplantının ardından şu açıklama yapıldı:

“Büyükşehir Belediye Başkanları olarak düzenli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz toplantılarımız için bu kez “Efeler Diyarı” Aydın’da bir araya geldik. Aydın buluşmasında pandemi, savaş, iklim krizi ile gıda, enerji ve petrol ürünlerinde fiyat artışının yaşandığı son dönemde özellikle tarım alanında yaşanan güncel gelişmeler değerlendirilmiş, gelecek yıllarda yaşanması beklenen gıda temini sorununun önlenmesi adına Büyükşehir Belediyelerimizin yaptığı ve yapacağı çalışmalar ele alınmıştır.

Geride bıraktığımız 3 yılda Büyükşehir Belediyelerimiz kırsal kalkınma alanında önemli başarılara imza atmış; kadın kooperatiflerinin ve tüm tarımsal kalkınma kooperatiflerinin desteklenmesi, sözleşmeli üreticilik, hibe destekler ve hayvancılık alanlarında üreticilerimizin yanında olmuştur. Buluşmada kırsal kalkınmadaki destekler ile bu desteklerdeki ürün ve yöntem çeşitliliğinin artırılması için yapılacak çalışmalarda kurumlarımızın birlikte hareket etme iradesi vurgulanmıştır.

Gerek iklim krizi gerekse savaş nedeniyle birçok ülke ve Türkiye’miz gıda kriziyle yüzleşmektedir. 11 Büyükşehir Belediyesi olarak hükümeti, ülkemizde de büyümekte olan gıda krizini çözmek üzere, belediyelerimizi de içerecek şekilde ulusal bir istişare toplantısı düzenlemeye ivedilikle davet ediyoruz.

Özellikle kıyı bölgelerinde geçtiğimiz sene büyük orman yangınları yaşanmış, bu yangınlara müdahale ve koordinasyon konusunda sorumluların yeterli donanıma sahip olmadığı gözlemlenmiştir. Büyükşehir Belediyelerimiz, yangınlarda ve doğal afetlerde yerel yönetimlerin, vatandaşlarımızın yanında olduğunu yakından hissettirmiştir. Büyükşehir Belediyelerimizin, yaklaşan yaz ayları öncesinde orman yangını felaketlerine karşı yapacağı ortak çalışmalar değerlendirilmiş ve geçtiğimiz yıl faaliyete geçirilen “Orman Bilim Kurulu”nun çalışmalarının yakından takip edileceği konusunda ortak karar alınmıştır. Bu konuda Belediyelerimiz, Valilikler, Orman Bakanlığı yetkilileri ve ilgili kurumlarla acil bir toplantı yapılması gerektiğini belirtiyor, her türlü iş birliğine açık olduğumuzun altını bir kez daha çiziyoruz.

Buluşmada ayrıca ulaşım, eğitim, bilişim projeleri ve kadınların istihdama katılması hakkında değerlendirilmelerde bulunulmuştur. Büyükşehir Belediyelerimiz kentlerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için uzun vadeli yatırımları, altyapı çalışmalarını, büyük ölçekli ulaşım ve çevre projelerini hayata geçirmektedir.

Büyükşehir Belediyelerimiz, zorlu ekonomik koşullara ve anbean yükselen maliyetlere rağmen su, ulaşım ve ekmek fiyatları ile sosyal yardımlarda direnç noktalarını yukarıda tutmaya azami gayret gösterecektir. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bir kez daha altını çiziyoruz: Mevcut ekonomik koşullar nedeniyle yapılan ve yapılabilecek tarife değişikliklerinin sorumlusu yerel yönetimler değil, merkezi yönetimdir. Hükümet yetkililerinin, Belediyelerin kur kaynaklı zararlarını karşılaması bunun yanında artan gider kalemlerine karşı gelirlerinin de aynı ölçüde artırılacağı çalışmalar yapması gerekmektedir.

Millet İttifakı Belediyeleri olarak, önümüze çıkarılan tüm zorluklara ve malum ekonomik koşullara rağmen geleceğimiz için heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Milletimiz dünya tarihinde, en zorlu fırtınaların ardından dahi güneşin nasıl doğacağı konusunda deneyimli ve yol gösterici kimliğiyle bilinmektedir. Bizler de bu yol göstericiliğin ışığında, 3 yıllık görev dönemimizde olduğu gibi, özellikle mübarek Ramazan Ayı ve sonrasında da kimseyi ayırt etmeden vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak milletimizin mübarek Ramazan ayını şimdiden kutluyor; bolluk, bereket, mutluluk ve hayırlar getirmesini diliyor; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” sözünün takipçileri olarak yakın coğrafyamızda yaşanan Ukrayna – Rusya Savaşı’nın da son bulmasını yürekten temenni ediyoruz.”