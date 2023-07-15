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15 Temmuz Şehidi Şükrü Bayrakçı Mezarı Başında Dualarla Anıldı

15 Temmuz Şehidi Şükrü Bayrakçı Mezarı Başında Dualarla Anıldı
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15 Temmuz 2016’da FETÖ terör örgütünce hain darbe girişiminde tanklara karşı durarak şehit düşen Kartallı Şehit Şükrü Bayrakçı, şehadetinin 7. yılında mezarı başında dualarla anıldı.

Şehit Şükrü Bayrakçı’nın Kurfalı Mezarlığı’ndaki kabrinde düzenlenen anma törenine; şehid’in ailesi ,Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Garnizon Komutanlığı’na vekaleten Albay Mehmet Gökhan Metin, Kartal Belediye Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar ,Kartal Müftüsü Mehmet Öztürk ,siyasi parti temsilcileri,ve sevenleri katıldı.

Anma töreninde, şehidin mezarı başında Kartal Müftüsü Mehmet Öztürk  tarafından Kur’an tilaveti ve 15 Temmuz’da Şehit olanların ruhuna dualar okundu. Törene katılan protokol ve vatandaşlar okunan dualara eşlik etti.

“Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir”

Kartal Belediye Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu, Şehit Şükrü Bayrakçı’ya rahmet ve ailesine baş sağlığı dileyerek; “Bugün, Kartallı şehidimiz Şükrü Bayrakçı’yı anıyoruz. Bir kez daha ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Darbelerin karşısında, her zaman demokrasinin yanında olduğumuzu vurguluyoruz.  Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” sözünden aldığımız ilhamla, diliyoruz ki böyle acılar bir daha yaşanmasın.” ifadelerini kullandı.

Etiketler Kartal Kartal Belediyesi Gökhan Yüksel
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