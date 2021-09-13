''2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'' Mansur Yavaş'ın

Şeffaf yönetim uygulamaları ve herkese eşit hizmet anlayışıyla yaptığı çalışmalar nedeniyle ‘City Mayors Foundation’ (Belediye Başkanları Vakfı) tarafından düzenlenen World Mayor’da 2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü finalistleri arasında gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 18 başkent belediye başkanı arasından birinci olarak ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü’nü aldı.

Vakfın açıklamasında Yavaş’ın halkın güvenini ve şeffaflığı önceleyen bir yönetim anlayışı sergilediği belirtilirken Başkan Mansur Yavaş, “Bu başarı Mansur Yavaş’a ait değil, 6 milyon Ankaralı’nın. Sizlerin adına bu ödülü alacağım” açıklamasında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’te vatandaşların hayatını kolaylaştıran projeler başta olmak üzere şeffaf yönetim uygulamaları ve Ankara’yı Avrupa ve Asya’nın büyük başkentlerine eşit bir metropol inşa etme vizyonu ortaya koyması, toplumun yoksul ve dezavantajlı kesimlerini destekleyen çalışmaları nedeniyle ‘City Mayors Foundation’ (Belediye Başkanları Vakfı) tarafından verilen ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü’nün sahibi oldu.

World Mayor ekibinin yaptığı açıklamada, “Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü, Türkiye’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a Avrupa ve Asya’nın büyük başkentlerine eşit bir metropol inşa etme çabası ve vizyonu nedeniyle verildi” ifadeleri yer aldı.

18 BAŞKENT BELEDİYE BAŞKANI ARASINDAN BİRİNCİ OLDU

Uluslararası Şeffaflık Derneği ve İnsani Geliştirme Vakfı tarafından da daha önce şeffaflık ödülüne layık görülen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 21 ülkeden 32 belediye başkanının aday gösterildiği ‘World Mayor’ aday listesinde bulunan Türkiye’de tek, Asya’da ise dört belediye başkanından biri olmuştu. Finale kalmasının ardından kendisine oy verenlerin gönderdiği soruları yanıtlayan Başkan Yavaş, 18 başkentin belediye başkanı arasından birinci olarak ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü’ne layık görüldü.

ANKARA’YI DÜNYANIN EN BÜYÜK BAŞKENTLERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRECEĞİNE İNANILIYOR

World Mayor, ekibi, Yavaş’ın ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü’nü kazandığını oy verenlerine gönderdiği bir e-posta ile duyurdu. Başkan Yavaş’a oy verenlere gönderilen e-postada ödülün verilmesinin nedeni şu ifadelerle anlatıldı:

“Halkın güvenini ve şeffaflığı önceleyen bir yönetim anlayışı sergiledi. Avrupa ve Asya’nın büyük başkentlerine eşit bir metropol inşa etme vizyonu ortaya koydu. Yolsuzlukla cesaret ve inançla mücadele etti. Toplumun yoksul ve dezavantajlı kesimlerini destekledi. Temiz suya ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyor. Bağlantıları zayıf olan bölgelere internet erişimi sağladı. Binlerce referans ve yoruma bakıldığında Ankara halkı ve Türkiye’den pek çok kişi Mansur Yavaş’ın Ankara’yı dünyanın en büyük başkentlerinden biri haline getireceğine inanıyor.”

“BU BAŞARI MANSUR YAVAŞ’A AİT DEĞİL, 6 MİLYON ANKARALI’NIN”

Ödülün açıklandığı sırada Gençlik Parkı’nda düzenlenen Sakarya Zaferi’nin 100. Yılı kutlamalarında bulunan Başkan Mansur Yavaş, ilk açıklamasını da burada bulunan vatandaşlara yaptı. Yavaş, “Sevgili hemşehrilerim, biraz önce İngiltere’den açıklanmış. Tabii son derece mutlu olduk. Ama bu başarı Mansur Yavaş’a ait değil, 6 milyon Ankaralı’nın. İnşallah sizlerin adına bu ödülü alacağım. Hepinize sonsuz sevgi ve saygılar sunuyorum” açıklamasında bulundu.