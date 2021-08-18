4. Edremit Kitap Fuarı’na 100 bin kişi katıldı

Edremit Belediyesi’nin ''Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap'' sloganıyla düzenlediği ve Sabahattin Ali’ye ithaf edilen 4. Edremit Kitap Fuarı binlerce kişinin katıldığı büyük bir kapanış töreniyle sona erdi. 60’a yakın yayınevinin, 200’ün üstünde yazarın, gazetecinin, akademisyenin, yerel yöneticinin katıldığı, söyleşiler yaptığı, kitap imzaladığı fuara yaklaşık 100 bin kişi katıldı.

Fuarın son günü önce kadınlar konuştu. Edremit Kent Konseyi Başkanı Birsen Temir Saraç’ın yönettiği söyleşide Fidan Ataselim, Sevda Karaca İstanbul sözleşmesini ve kadın mücadelesini anlattılar.

Metin Tuncer’in yönettiği söyleşide ise Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş “bu çürümüş sistemi değiştirmek bizim ellerimizde” dedi.

Türk şiirinin ve edebiyatının en önemli ustalarından Ataol Behramoğlu ve müzisyen Hakan Çetin kitapseverlere müthiş bir şiir ve müzik ziyafeti çekti.

“İkinci Yüzyıl Yerel Yönetim Ödülleri” törenine geçildiğinde ise bütün fuar alanı olağanüstü bir katılıma sahne oldu. Türkiye’nin dört bir yanından 20 belediye başkanı kitapseverlerin büyük ilgisiyle karşılaştı.

İKİNCİ YÜZYIL YEREL YÖNETİM ÖDÜLLERİ

4. Edremit Kitap Fuarı kapsamında İkinci Yüzyıl Derneği 20 belediyeye “İkinci Yüzyıl Yerel Yönetim Ödülleri” verdi.

Onursal Jüri danışmanlığını sosyal demokrat belediyeciliğin duayen ismi SHP Eski Genel Başkanı ve Dış İşleri eski Bakanı Murat Karayalçın’ın yaptığı ödül töreninde konuşan İkinci Yüzyıl Derneği Genel Başkanı Metin Işık, “4. Edremit Kitap Fuarı kapsamında ilk kez verdiğimiz yerel yönetim ödüllerini başarıyı ve yeni projeleri teşvik etmek için veriyoruz” dedi.

Edremit Kitap Fuarı Genel koordinatörü Necdet Saraç ise ödül törenini sunmaya başlamadan önce “Bu topraklar çok zengin topraklar, bu topraklarda Aristo Felsefe Okulu’nu kurarken, ilk kağıt da hayvan derisinden Parşömen adıyla bu topraklarda yapıldı, biz bugün bu geleneği kitapla, şiirle, söyleşiyle, müzikle, sosyal demokrat yerel yönetim projeleriyle Edremit’te yaşatıyoruz” vurgusu yaptıktan sonra Adalar, Ahmetbey (Kırklareli), Ataşehir, Beşiktaş, Çaycuma, Dikili, Fındıklı, Gümüşhacıköy, İmranlı, İzmit, Kadıköy, Konyaaltı, Küçükkuyu, Maltepe, Merzifon, Nilüfer, Sarıyer, Tepebaşı, Yarbaşı (Osmaniye), Yenimahalle ilçe belediyeleri’nin proje bazlı ödüle layık görüldüğü “İkinci Yüzyıl Yerel Yönetim Ödülleri” törenine geçildi.

Ödül alan projeler ve belediyeler şöyle:

Adalar: “Doğrudan Katılımcı Yerel Yönetim Hizmeti” projesiyle, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ödülünü Edremit Belediye Başkanı’nından aldı.



Ahmetbey: “Salgınla Mücadelede Tam Doz Dayanışma” projesiyle Ahmetbey (Kırklareli) Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş ödülünü gazeteci Dinç Çoban’dan aldı.

Beşiktaş: “Saha Çözüm Hareketi” projesiyle ödüle layık görülen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın ödülünü, Başkan yardımcısı Esra Yenidünya CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı’nın elinden aldı.

Ataşehir: “Sosyal Market” projeyle Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ödüle layık görüldü.

Çaycuma: “Yağmur Suyu Hasadı” projesiyle Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ödülünü yayıncı Mustafa Anayurtlu’dan aldı.



Dikili: “Yaşayan Sokaklar” projesiyle Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ödülünü programcı Seda Kement’in elinden aldı.

Fındıklı: “Geri Dönüşüm Tesisi” projesiyle Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ödülünü Danıştay eski üyesi Hayrettin Kadıoğlu’ndan aldı.

Gümüşhacıköy: “Üretici Market” projesiyle Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol ödülünü İkinci Yüzyıl Derneği Sözcüsü Melih Morsümbül’den aldı.

İmranlı: “Kadın Kooperatifi” projesiyle İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl ödülünü şair ve yazar Ataol Behramoğlu’ndan aldı.

İzmit: “Benim Evim Çocuk ve Gençlik” projesiyle İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet adına Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç’e ödülü Edremit Belediye Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı verdi.

Kadıköy: “Anlat Kadıköy” projesiyle Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ödülünü gazeteci ve “Görkemli Hatıralar” yapımcısı Serhan Asker verdi.

Konyaaltı: “Hayat Park” projesiyle Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen adına Başkan Vekili Şevket Korkut ödülünü Edremit Kent Konseyi Başkanı Birsen Temir Saraç verdi.

Küçükkuyu: “Kent Park” projesiyle Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan’a ödülünü sanatçı Mazlum Çimen verdi.

Maltepe: “Aile Sigortası” projesiyle Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ödülünü sanatçı Haluk Çetin verdi.

Merzifon: “Üretici Market” projesiyle Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı adına Meclis Üyesi Mustafa Atak’a Avukat Yiğit Acar verdi.



Nilüfer: “Sosyal Girişimcilik Merkezi” projesiyle Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ödülünü İkinci yüzyıl Derneği Başkanı Metin Işık verdi.

Sarıyer: “Her Yer Engelsiz Sarıyer İçin” projesiyle Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç adına Basın Danışmanı Cengiz Kahraman’a ödülünü Edremit Belediyesi Kültür Müdürü Ömer Güçlü verdi.

Tepebaşı: “Alzheimer Merkezi” projesiyle Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a ödülünü CHP parti Meclisi Üyesi Avukat Umut Akdoğan verdi.

Yarbaşı: “10 fidan 1 öğrenci” projesiyle Yarbaşı (Osmaniye) Belediye Başkanı Mustafa Kaynar’a ödülünü Prof. Dr. Ali Demirsoy verdi.

Yenimahalle: “Derman Market” projesiyle Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a ödülünü CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Gülsever verdi.

ARSLAN: TÜRKİYE EDREMİT’LE BULUŞTU



Ödül töreninden sonra konuşan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan önce fuara katılan belediye başkanlarına teşekkür ettikten sonra bütün belediye başkanlarını sahneye davet etti. Arslan daha sonra “4. Edremit Kitap Fuarı’nın bütün Türkiye’yi edebiyatla, şiirle, yazarıyla, gazetecisiyle, yerel yöneticisiyle Edremit’le buluşturdu, Edremit’e zenginlik kattı. Bölgemizin en önemli ve kapsamlı etkinliği olan ve çevre ilçelere de örnek teşkil eden Edremit Kitap Fuarı’na katkı sunan bütün belediye personeline, emekçilerimize, Kültür Müdürlüğümüze, Özel Kalem Müdürlüğümüze, Zabıta Müdürlüğümüze, Temizlik Müdürlüğümüze ve fuarın Genel Koordinatörü Necdet Saraç’a teşekkür ederim, böyle büyük bir Etkinlik Edremit’e yakıştı” dedi ve sonra bütün fuar çalışanlarıyla sahnede ortak resim verdiler.

GECE YOLCULARI

Fuarın finalini ise Gece Yolcuları’nın muhteşem konseriyle sona erdi. Gece Yolcuları yediden yetmişe fuara katılan herkesi adeta büyüledi…