5. Edremit Kitap Fuarı'nın onur konuğu Emre Kongar: 'Kitabın efendisi, bilişim kültürünün kölesiyiz'

5. Edremit Kitap Fuarı muhteşem bir atmosferde binlerce kişinin katılımı ile coşku içinde başladı.

Prof. Dr. Emre Kongar’ın onur konuğu olduğu fuarın ilk gününde Emre Kongar, Barış Terkoğlu, Müfit Can Saçıntı, Enver Aysever, Mine Özbek söyleşileri ve Ahmet Selçuk İlkan’ın şarkılarla bütünleşen şiirleri damga vurdu. Açılışta konuşan Emre Kongar, “Karanlıktan kurtulmayı önleyecek her hareket aydınlığa ihanettir, önce karanlığı yeneceğiz, sonra da bütün sorunlarımızı aydınlıkta tartışarak çözeceğiz” dedi.

5. Edremit Kitap Fuarı’nın açılışında Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, fuarın genel koordinatörü Necdet Saraç, onur konuğu Prof. Dr. Emre Kongar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Balıkesir milletvekili Ensar Aytekin, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı ve İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Özlem Vural konuştu. Özge Çevik’in yönettiği Kuzey Ege’nin Çocuk Efeleri zeybek gösterisi yaparken ressam Şahika Çağlar eşliğinde çocuklar da hayallerindeki Edremit’i çizdiler.

ARSLAN: CEHALETİ YENMEK İÇİN BİLGİYE VE KİTABA İHTİYAÇ VAR

5. Edremit Kitap Fuarı’nın açılışında konuşan ve “cehaleti yenmek için bilgiye, kitaba ihtiyaç vardır” vurgusu yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan şunları söyledi:

Nitelikli kitaplar, zeytin ağacı gibi bereketli ve eşsiz, yazarlarsa zeytin misali ölümsüzdür. Cumhuriyete giden yolda nasıl ki kitap varsa, kültür varsa, cumhuriyetin ikinci yüzyılını selamlayışımız da kitap olacaktır. Nasıl ki Edremit’te dün; emperyalizmin işgali karşısında kahraman Kuvay-i Milliye vardı, bugünse; cehaleti yenmek için bilgiye, kitaba ihtiyaç vardır, çünkü kitaplar aynı zamanda aydınlanma ışığı yayarlar. Türkiye’nin onlarca yazarını, gazetecisini, akademisyenini bir araya getiren, Türkiye’yi buluşturan bu organizasyonun genel koordinasyonunu sağlayan Gazeteci Yazar Necdet Saraç ve Özel Kalem Müdürümüz Tayfun Canlı başta olmak üzere Edremit Belediyemiz çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum…

KONGAR: KARANLIĞI YENECEĞİZ

5. Edremit Kitap Fuarı’nın Onur Konuğu Prof. Dr. Emre Kongar büyük ilgi gören konuşmasında insanlığın ortaya çıkışından itibaren geniş bir çerçeve çizip “Demokrasi tek başına sermaye sınıfıyla kurulmadı, demokrasi varsa emekçilerin sayesinde kurulmuştur. Din tarım döneminde bütün dünyada ve Anadolu’da sözlü kültür, saz şairleri, öykücüler, şairler sözlü kültür egemen. Endüstri devrimi başlayınca iktidar yeni bir sistem kurunca, seçimler ortaya çıkınca, kitap önem kazandı” vurgusu yaptıktan sonra çeşitli kıyaslamalar yaptı ve şunları söyledi:

Yazılı kültürün efendisiyiz, istediğimiz kitabı alırız okuruz, altını çizeriz tartışırız, elektronik kültürün dijital kültürün ise kölesiyiz. Elektronik kültürün kölesiyiz, ekrana köle oluruz. Köle olmayın, eşyanın kölesi olmayın. Kitabın önemi burada.

Osmanlı’nın geri kalmışlığı dünya egemeni olduğu içindir. Avrupa Atlantik’e sıkışınca kendine yeni yollar buluyor. Fatih daha ölmeden önce, Hollandalılar sıkışmış, Avrupa İpek yolunu kaybetmiş, Jakarta’da muz ve kauçuk tarlalarına el koyuyorlar. Emperyalizm ve endüstri devrimi böyle bir şey. Reisliğe din tarım kültürünün karanlığına özenenler hala kitap düşmanı, kadın düşmanı, özgürlük düşmanı.

Bugün karanlık ve aydınlık gibi bir yol kavşağındayız. Türkiye’nin önündeki ilk adım, karanlıktan kurtulmaktır, karanlıktan kurtulmayı önleyecek her hareket aydınlığa ihanettir. Karanlığı yeneceğiz ve bütün sorunlarımızı aydınlıkta tartışarak çözeceğiz.

Edremit Kitap Fuarı bu bakımdan özgürlük, adalet, kadın hakları, aydınlık için önemli bir adımdır.

AYDINLANMA IŞIĞI EDREMİT’TEN YAYILIYOR

Açılış konuşmasında konuşan Fuar Genel Koordinatörü Necdet Saraç “Bu topraklarda iki kolunuz açtığınızda kolunuzun biri Asos’ta Aristo’nun Felsefe Okul’na diğer kolunuz 2 bin 200 yıl önce kağıdı bulan Bergama’ya uzanır. Bu topraklarda Pers Kralı Darius’un, Büyük İskender’in ve en önemlisi kurtuluş savaşının kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’ün ayak izleri vardır. Sabahattin Ali’nin, Mustafa Seyit Sutöven’in, Şükrü Tunar’ın, Tuncer Kurtiz’in ve Ali Ekber Çiçek’in ayak izleri vardır. Bu ayak izlerini takip eden bizler Cumhuriyetin ikinci yüzyılı için aydınlanma meşalesini Edremit’ten bütün Türkiye’ye taşımalıyız” derken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da yaptığı konuşmada “Akın, "Bizler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatları olarak asla umutsuzluğa kapılmadık. Asla ve asla umutsuzluk bizim yüreğimizde, kanımızda, ciğerimizde, bedenimizde olmadı, Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında bu topraklarda hakkı, hukuku, adaleti yeniden tesisi edeceğiz, kendi değerlerimize sahip çıkacağız dedi.

SÖYLEŞİLER

5. Edremit Kitap Fuarı’nın ilk gününde Gaztecei Barış Terkoğlu “Türkiye ve gazetecilik gerçeği”, Mandıra Filozofu Müfit Can Saçıntı “Sistem insanı filozof yapar mı”, Gazeteciler Enver Aysever ve Mine Özbek “Türkiye siyasetinde romancı olmak” başlıklı konularda söyleşi yaparken, şair, yazar ve besteci Ahmet Selçuk İlkan da ilk günün finalinde Edremitlilere unutulmaz bir konser yaşattılar.

14 AĞUSTOS PAZAR PROGRAMI



5. Edremit Kitap Fuarı’nın Altınkum’daki Edremit Belediye Tesisleri’nde devam eden bugünkü (14 Ağustos Pazar) programı şöyle:

19:30 Ustaların çocukları ve Köy Enstitüleri: Öner Yağcı (Yazar), Işık Baykurt (Fakir Baykurt’un kızı), Su Apaydın Öğe (Talip Apaydın’ın kızı)

21:00 Şiire dair her şey: Ataol Behramoğlu (Şair, yazar)

22:00 Memlekette vurgun: Murat Ağırel (Yazar), Can Coşkun (Gazeteci)

23:00 Sözün ve şarkıların gücü: Uğur Arslan (Yazar ve sanatçı)