5. Edremit Zeytin Hasat Sonu Meci Şenliği yapıldı

Türkiye’nin en kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden olan Edremit’te 5. Zeytin Hasat Sonu Meci Şenliği yapıldı.

Edremit Belediyesi ve Edremitliler Dayanışma ve Kültür Derneği işbirliğiyle düzenlenen Edremit Ticaret Odası önünde başlayan Meci Şenliği vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılandı. Korteje zeytin çiftçileri ve çok sayıda vatandaş katılarak Edremit Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.

Bando ve marşlar eşliğinde yapılan yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda programın açılış konuşmaları yapıldı. Edremitliler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Gülay Ocaktan, “Meci zeytinin dalından kurtuluşu demektir. Meci zeytin hasadının bereketli geçmesi demektir. Zeytin emektir, ekmeğimize katıktır, sağlığımıza can, soframıza berekettir. Bu vesile ile zeytin emekçilerimize tüm üreticilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Biz zeytin ağacının kutsallığına inanıyoruz. Bu inancımızı gelecek nesillere taşıyarak unutturmamaya çalışıyoruz. Hepinize zeytin ağacı kadar uzun, zeytinyağı kadar bereketli, zeytin kadar sağlıklı bir ömür diliyorum.” diye konuştu.

Zeytin üreticisi Mehmet Semerci, geçmişten günümüze zeytin hasadı ve hasadın sona ermesiyle birlikte düzenlenen geleneklere göre ürünün bereketi ve onu sunan yaradana şükür anlamında bir ritüel olduğunu ifade etti.

Meydandaki program Faruk Serpil Parkı’nda yapılan geleneksel gösterilerle devam etti.

Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker de, zeytinin hasat sürecini anlatarak zeytinin kış mevsiminde olumsuz hava şartlarında hasat edildiğini her bir zeytin tanesinin ayrı bir önem taşıdığının altını çizdi.

Zeytin işçileri tarafından meci geleneği canlandırıldı. İşçiler tarafından temsilen hasadın sona ermesi sonucu ağaca bağlanan kahya, tarla sahibinin çalışanlara hediye ve bahşiş vermesiyle kurtarıldı.

Daha sonra Edremit Belediyesi halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Keşkek, nohut ve pilav katılan vatandaşlara ikram edildi. 5’incisi düzenlenen meci şenliği programı sona erdi.

Meci şenliğine Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanvekili Metin Aktaş, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan adayları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.