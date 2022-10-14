6. Kadıköy Plak Günleri başlıyor
Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl altıncısını düzenlediği Kadıköy Plak Günleri, 15 Ekim Cumartesi Kadıköy Belediye bahçesinde başlıyor.
Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl altıncısını düzenlediği Kadıköy Plak Günleri, 15 Ekim Cumartesi Kadıköy Belediye bahçesinde başlıyor. İki gün sürecek Kadıköy Plak Günleri bu yıl, asırlık bestelerin üstadı Kemanî Tatyos Efendi anısına dönecek.
Kadıköy Plak Günleri 15 – 16 Ekim tarihlerinde Kadıköy Belediye bahçesinde düzenlenecek.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol