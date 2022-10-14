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6. Kadıköy Plak Günleri başlıyor

6. Kadıköy Plak Günleri başlıyor

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl altıncısını düzenlediği Kadıköy Plak Günleri, 15 Ekim Cumartesi Kadıköy Belediye bahçesinde başlıyor.

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl altıncısını düzenlediği Kadıköy Plak Günleri, 15 Ekim Cumartesi Kadıköy Belediye bahçesinde başlıyor. İki gün sürecek Kadıköy Plak Günleri bu yıl, asırlık bestelerin üstadı Kemanî Tatyos Efendi anısına dönecek.  

Kadıköy Plak Günleri 15 – 16 Ekim tarihlerinde Kadıköy Belediye bahçesinde düzenlenecek.

Etiketler Kadıköy Kadıköy Belediyesi Şerdil Dara Odabaşı
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