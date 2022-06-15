6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali

Bodrum’un uluslararası bir marka olmasında önemli adımlardan biri de 6 yıl önce Bodrum Caz Festivali ile atıldı. European Jazz Network üyesi olan festival, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra Bodrum Belediyesi, çeşitli kurumlar ve Bodrumlu iş insanları tarafından destek görüyor ve yurt içinden ve dışından her yıl artan bir ilgiyle izleniyor.

Caz Derneği tarafından düzenlenen festivalin teması bu sene MAVİ CAZ olarak belirlendi. Her yıl eylül ayında gerçekleştirilen festival bu yıl Haziran ayına alındı. Bu yıl ki festival öncesi 17 Haziran günü saat 10.00’da Gümbet Mahallesindeki Very Chic Otelde tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek. Festivalde Caz ve Blues konserleri, atölyeler ve sergiler yer alıyor. Canlı etkinliklerin yanı sıra bazı etkinlikler çevrim içi de izlenebiliyor. Festivalde, Rodos Caz Festivali ile Kardeş Festival olarak karşılıklı sanatçı değişimi gerçekleşiyor.

Bodrum Caz Festivali 21-30 Haziran 2022 tarihleri arasında çeşitli mekanlarda müzikseverlerle buluşuyor. 10 gün sürecek festivalde, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği ve Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’nde birbirinden özel konserler, sergiler, caz atölyeleri yer alacak.

Festival, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü, İtalya Büyükelçiliği, Europe Jazz Network ve kurumsal destekleriyle gerçekleşiyor. Konserlere destek sağlayanlar arasında Renault MAIS ve TAV Passport, BODER, BODFAD, Very Chic Hotel, Prep_Bodrum, Körfez Restoran, The Nature Love, Özlen Ayata Tasarım Atölyesi gibi kuruluşlar da yer alıyor. Festivale basın desteği verenler arasında T24, Jazz Dergisi, Cazkolik, Radyo ODTÜ, Bodrum Kent TV, Bodrum’da Yaşam ve Mag Dergisi yer alıyor.

Kimi etkinliklerin ücretsiz izlenebileceği festivalde aynı gün aynı mekanda olacak etkinlikler tek biletle izlenebiliyor. Konser ücretleri 150 TL’den başlıyor. Festival programı https://www.cazdernegi.org/festivals/bodrumcazfestivali adresinden takip edilebilir.

Festival boyunca T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve ilgili bakanlıkların yayımladıkları genelgelere uygun olarak gerekli tüm önlemler alınmaktadır. Konserler, hem sahnede hem de seyirci alanlarında, gerekli mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Uluslararası Bodrum Caz Festivali Programı:

Sergi ve Açılış: 20:00

21 Haziran’da Dibeklihan’da günümüz caz fotoğrafçılığında bi efsane sayılan Aykut Uslutekin Fotograf Atölyesi, Erhan Yürüt moderatörlüğünde gerçekleşiyor. Mavi Caz Fotoğraf Sergisi de konserlerle birlikte izlenebilecek. BODFAD Derneğinin de desteği ile gerçekleşecek atölye ücretsiz olacak. BODFAD tarafından hazırlanan Bodrum Caz Festivali’nde çekilen fotoğraflardan oluşan dijital sergi de festival alanında ve Caz Derneği YouTube Kanalında yayınlanacak.

21 Haziran 2022 Salı 21:30 - Nino Rota Ensemble - İtalya

6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali’nin Açılış Konserinde İtalyan grup Nino Rota Ensemble sahne alıyor. Konser Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’nde gerçekleşiyor. Konserin gerçekleşmesinde katkılarından dolayı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve desteklerinden dolayı İtalya Büyükelçiliği’ne teşekkür ederiz.

Bir Bilet 2 Etkinlik:

22 Haziran 2022 Çarşamba 20:00 – Yürüyen Merdiven

Mustafa Kemal Emirel ve Yiğit Özatalay’dan oluşan grup davul ve piyano ikilisi olarak 2014’te kurulmasının ardından kendi beste ve düzenlemelerini içeren ilk albümü Çınar, Güneş ve Bir Deli’yi 2017, ikinci albümü Yok mu, Var’ı 2019 yılında çıkardı. 2021 başında canlı performans albümü olarak Live at Yeldeğirmeni Sanat’ı yayınlayan ikili, kayıtlarını bitirdiği Yürümek albümünü ise 2022 yılında yayınlayacak.

22 Haziran 2022 Çarşamba 21:30 - Dilek Sert Erdoğan & Uraz Kıvaner Duo

Türkiye’nin en güçlü soul ve caz sanatçılarından Dilek Sert Erdoğan, festival sahnesinde günümüz caz piyanistleri arasında en iyiler arasında yer alan Uraz Kıvaner ile birlikte dinleyicileri blues ve caz arasında keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

Bir Bilet 2 Etkinlik:

23 Haziran 2022 Perşembe 20:00 - Hülya Tunçağ ile Blues Üzerine Söyleşi

Caz müzik yazarı, radyo yapımcısı ve müzik prodüktörü Hülya Tunçağ, Blues üzerine keyifli bir sohbetle caz severlerle buluşuyor. 1968 yılından günümüze birçok program yapan ve İstanbul Caz Festivali’nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü alan Tunçağ, birikimlerini Dibeklihan sahnesinde dinleyicilerle paylaşıyor.



23 Haziran 2022 Perşembe 21:30 - Murat Arkan Band feat. İpek Dinç

Bodrum'da yaşayan müzisyenlerden oluşan bu grubun konserinde Murat Arkan’ın besteleri yanısıra Michael Franks ve George Benson gibi ustaların besteleri ve Bossanova parçaları seslendirilecek.





Bir Bilet 2 Etkinlik:

24 Haziran 2022, Cuma 21:30 - Sibel Köse & Michiel Borstlap - Love Songs

Festivalin başlangıcından bu yana sahnelerimizi onurlandıran Sibel Köse ile yine uzun yıllardır müziğini beğenerek dinlediğimiz Michiel Borstlap, ikili olarak gerçekleştirdikleri Love Songs albümünden seçtikleri eserler ile 6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali’nde yer alacaklar.

24 Haziran 2022, Cuma 22:30 - Maffy’s Jazz Belgeseli

Türkiye cazının en büyük yeteneklerinden biri olan, 22 Şubat 2022 günü 92 yaşında hayatını kaybeden trompetçi Ahmet Muvaffak Falay, ya da daha yaygın bilinen ismiyle Maffy’in, efsanevi müzik tutkusunu ve bu tutkunun onu çıkardığı denizaşırı yolculukları konu alan Maffy’s Jazz isimli belgesel festival perdesinde yerini alacak. Belgeselin yönetmeni ve yapımcısı Deniz Yüksel Abalıoğlu. Yaklaşık altı yıllık bir süreçte hazırlanan Maffy’s Jazz, yönetmenin ilk uzun metrajı olacak. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen belgeselde Maffy ile İsveç’teki evinde yapılmış röportajlar ve arşiv görüntüleri buluşturuluyor.

Bir Bilet 2 Etkinlik:

25 Haziran 2022, Cumartesi 20:00 - Devrim Dikkaya ile Yerli Cazın Hikayesi / Moderatör : Özlem Oktar Varoğlu

2002 yılından itibaren caz alanında yöneticilik, organizatörlük, radyo programcılığı ve yazarlık çalışmaları yapan Dikkaya ile Türk Cazı hakkında gerçekleştireceğimiz keyifli söyleşiyi Caz Derneği YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

25 Haziran 2022, Cumartesi 21:30 - Mihriban Aviral & Rustam Rahmedov

Müzede Caz serimizde büyük ilgiyle karşılanan etkinlik bu sefer de yoğun istek üzerine Dibeklihan’da bizlerle olacak. Flüt klasiklerinin caz ile buluştuğu projede, Türkiye’nin “İlk ve Tek” Etnik ve Latin Caz Flüt Virtüözü Mihriban Aviral ile başarılı piyanist Rustam Rahmedov ile sahneyi paylaşıyor.

Bir Bilet 2 Etkinlik:

26 Haziran 2022, Pazar 21:00 - NefesZen | Pınar Gürer, Burcu Hatipoğlu, Gaia Rahşan, Bilgin Canaz

Uluslararası ney sanatçısı Bilgin Canaz’ın ney performansı, sunucu ve eğitmen Pınar Gürer’in Mevlana Celaleddin Rumi’nin eseri Mesnevi’den seslendirdikleri ile Nefes ve Yaşam Akademisi nefes eğitmenleri Burcu Hatipoğlu ve Gaia Rahşan’ın rehberlik ettiği nefes ve meditasyon ritüelinde buluşacağız.

26 Haziran 2022, Pazar 22:30 - Ayşe Tütüncü & Sinan Altıparmak Duo

Piyano ve gitar! İkisi de hem melodi, hem akor çalan, hem de ritmik eşlik yapan bu iki saz bu işlevleri aralarında değişerek paylaşırlar. Ağırlıkla Ayşe Tütüncü'nün Girit’e Mektup, Bir Şeyin Hikayesi, Çukulata Renkli Şarkı gibi PANAYIR albümünde yer alan, ya da Tango Blues, Böyle Oldu gibi daha yeni dönem bestelerine ve aynı zamanda da Sinan Altıparmak’ın Ciddi Olamazsın parçasına yer veren ikili, Michel Petrucciani ve Marcel Khalife’den de birer parça yorumlayacak.

28 Haziran 2022, Salı 21:30 - Tanini Trio­| Bilgin Canaz, Tahir Aydoğdu, Burçin Büke

Kendi alanlarında virtüöz 3 uluslararası sanatçıdan oluşan, Uluslararası Stratejik Vizyon Sahibi Sanatçı ödüllü Tanini Trio, müzikleriyle kültürler arası köprüler kuruyor. 2006 yılında kuruluşundan bu yana Tanini sayısız festival ve etkinliklerde konser ve dinletiler, güzel sanatlar liselerinde atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

28 Haziran 2022, Salı 22:30 - Prof. Dr. Nesrin Algan ile Mavi Caz ve İklim Üzerine Söyleşi | Moderatör: Özlem Oktar Varoğlu

İklim üzerine çalışmaları ile ünlü akademisyen ve Caz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi de olan Nesrin Algan ile festivalin teması olan mavi caz ve iklim üzerine gerçekleşecek sohbet, Caz Derneği YouTube Kanalı’nda izlenebilecek.

29 Haziran 2022, Çarşamba 21:30 Nefeli Fasouli Quartet feat. Dimitri Vassilakis ‘’Introspective’’| Rhodes Jazz Fest – Yunanistan

Uluslararası Bodrum Caz Festivali ile Rhodes Jazz Festival Kardeş Festival projesi kapsamında Nefeli Fasouli ve ekibi, Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’nde izleyicisiyle buluşacak.

30 Haziran 2022, Perşembe 21:00 - Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars

Turco-latino akımının öncüsü olan Ayhan Sicimoğlu’nun Latin All Stars projesi, üniversite yıllarından beri latin müziği hakkında yaptığı araştırmalar ve birikimleriyle günümüzdeki eğlenceli sahne performansını oluşturdu. Pop, funk ve latin ezgilerini özgün şekilde yorumlayan perküsyon sanatçısı Ayhan Sicimoğlu müzisyenliğinin yanı sıra yıllardır sunduğu gezi ve kültür programlarıyla da hayatın farklı renklerini öne çıkarıyor.