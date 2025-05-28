ABB ve Hollanda Büyükelçiliği'nden çocuklara özel kültürel iş birliği

ABB ve Hollanda Büyükelçiliği iş birliğinde kültürel bir projeye imza atıldı. Proje kapsamında, 7-11 yaş arasında Çocuk Kulübü ve Aile Yaşam Merkezi üyesi çocuklar Ankara Rahmi Koç Müzesi ile Resim ve Heykel Müzesi’ni ziyaret etti. Mayıs ayında başlayan bu özel geziler, yıl sonuna kadar devam edecek.

ABB, Hollanda Büyükelçiliği iş birliğiyle anlamlı bir kültürel projeye imza atıyor. Proje kapsamında, 7-11 yaş arası Çocuk Kulübü ve Aile Yaşam Merkezi üyesi çocuklar için özel bir müze gezisi ve sanat eğitimi programı başlatıldı.

Proje kapsamında Çocuk Kulübü ve Aile Yaşam Merkezi üyesi çocuklar, Başkent’teki önemli kültür duraklarından Ankara Rahmi M. Koç Müzesi ile Resim ve Heykel Müzesi’ni ziyaret etti.

“ANKARA MANZARASI” TABLOSUYLA GEÇMİŞE YOLCULUK

Programın odak noktasını, Hollanda Rijks Museum koleksiyonunda yer alan ve geçici süreyle Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenen “Ankara Manzarası” adlı tablo oluşturuyor. 1700’lü yıllarda yapılmış olan bu değerli eserde, dönemin Ankara’sına özgü keçiler ve şehir yaşamını yansıtan detaylar yer alıyor. Projenin yöneticiliğini üstlenen Eylül Kuzgunbay “Ankara Manzarası” isimli tablonun önemi hakkında; “1720’lerin Ankara’sı burası ve 1720’li yıllarda fotoğraf fikri olmadığı için aslında 1720’lerin Ankara’ sının fotoğraflandığı bir tablo” şeklinde konuştu. Bu kıymetli eser etrafında kurgulanan atölye çalışmalarıyla çocuklar, hem sanatla tanışıyor hem de yaşadıkları kentin tarihine dair önemli bilgiler ediniyor. Eğitim etkinlikleri sayesinde, çocukların sanatsal ve kültürel bakış açıları zenginleştirilirken, aynı zamanda tarihî mirasa duyarlılıkları da artırılıyor.

Mayıs ayında başlayan bu özel geziler, yıl sonuna kadar devam edecek.