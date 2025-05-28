  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. ABB ve Hollanda Büyükelçiliği'nden çocuklara özel kültürel iş birliği

ABB ve Hollanda Büyükelçiliği'nden çocuklara özel kültürel iş birliği

ABB ve Hollanda Büyükelçiliği'nden çocuklara özel kültürel iş birliği
Güncelleme:

ABB ve Hollanda Büyükelçiliği iş birliğinde kültürel bir projeye imza atıldı. Proje kapsamında, 7-11 yaş arasında Çocuk Kulübü ve Aile Yaşam Merkezi üyesi çocuklar Ankara Rahmi Koç Müzesi ile Resim ve Heykel Müzesi’ni ziyaret etti. Mayıs ayında başlayan bu özel geziler, yıl sonuna kadar devam edecek.

ABB, Hollanda Büyükelçiliği iş birliğiyle anlamlı bir kültürel projeye imza atıyor. Proje kapsamında, 7-11 yaş arası Çocuk Kulübü ve Aile Yaşam Merkezi üyesi çocuklar için özel bir müze gezisi ve sanat eğitimi programı başlatıldı.

Proje kapsamında Çocuk Kulübü ve Aile Yaşam Merkezi üyesi çocuklar, Başkent’teki önemli kültür duraklarından Ankara Rahmi M. Koç Müzesi ile Resim ve Heykel Müzesi’ni ziyaret etti.

“ANKARA MANZARASI” TABLOSUYLA GEÇMİŞE YOLCULUK

Programın odak noktasını, Hollanda Rijks Museum koleksiyonunda yer alan ve geçici süreyle Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenen “Ankara Manzarası” adlı tablo oluşturuyor. 1700’lü yıllarda yapılmış olan bu değerli eserde, dönemin Ankara’sına özgü keçiler ve şehir yaşamını yansıtan detaylar yer alıyor. Projenin yöneticiliğini üstlenen Eylül Kuzgunbay “Ankara Manzarası” isimli tablonun önemi hakkında; “1720’lerin Ankara’sı burası ve 1720’li yıllarda fotoğraf fikri olmadığı için aslında 1720’lerin Ankara’ sının fotoğraflandığı bir tablo” şeklinde konuştu. Bu kıymetli eser etrafında kurgulanan atölye çalışmalarıyla çocuklar, hem sanatla tanışıyor hem de yaşadıkları kentin tarihine dair önemli bilgiler ediniyor. Eğitim etkinlikleri sayesinde, çocukların sanatsal ve kültürel bakış açıları zenginleştirilirken, aynı zamanda tarihî mirasa duyarlılıkları da artırılıyor.

Mayıs ayında başlayan bu özel geziler, yıl sonuna kadar devam edecek.

text-ad
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin en seçkin birliği binlerce metre yüksekte tüm dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye'nin en seçkin birliği binlerce metre yüksekte tüm dünyaya gövde gösterisi yaptı! Polisin ''dur'' ihtarından kaçtı, saatlerce polisle çatıştı! Polisin ''dur'' ihtarından kaçtı, saatlerce polisle çatıştı! Dikkat! Emekli, malullük maaşı ölüm aylığı alamayabilirsiniz! Dikkat! Emekli, malullük maaşı ölüm aylığı alamayabilirsiniz! Türkiye'nin yaşlanmayı durduran güzeli Burcu Esmersoy yazı getirdi Türkiye'nin yaşlanmayı durduran güzeli Burcu Esmersoy yazı getirdi Türkiye'nin büyüleyen 20 bin yıllık buzullarına turist akını başladı Türkiye'nin büyüleyen 20 bin yıllık buzullarına turist akını başladı Melike Şahin'i makyajsız haliyle gören tanıyamadı! Melike Şahin'i makyajsız haliyle gören tanıyamadı! Fenerbahçe'nin yardımcı antrenöründen çırılçıplak şampiyonluk paylaşımı Fenerbahçe'nin yardımcı antrenöründen çırılçıplak şampiyonluk paylaşımı PKK'lı teröristler için anmaya izin vermeyen valinin yeni görevi belli oldu PKK'lı teröristler için anmaya izin vermeyen valinin yeni görevi belli oldu DEM Parti'den hem Erdoğan'ın hem de Bahçeli'nin tepkisini çekecek hamle DEM Parti'den hem Erdoğan'ın hem de Bahçeli'nin tepkisini çekecek hamle 50 bin mahkuma tahliye yolu! İnfaz düzenlemesinin yasalaşacağı tarih belli oldu 50 bin mahkuma tahliye yolu! İnfaz düzenlemesinin yasalaşacağı tarih belli oldu
Korktuğumuz sonunda başımıza geldi: İşte Türkiye'nin ''deprem kadar yıkıcı olacak'' kabusu Korktuğumuz sonunda başımıza geldi: İşte Türkiye'nin ''deprem kadar yıkıcı olacak'' kabusu İrem Derici'den skandal iddialar: ''Yemediğiniz halt yok, anneme yürümüştü'' İrem Derici'den skandal iddialar: ''Yemediğiniz halt yok, anneme yürümüştü'' Bu tuzağa düşmemek elde değil: Sadece 9 TL ödeyip binlerce TL'lik borç sahibi oldu! Bu tuzağa düşmemek elde değil: Sadece 9 TL ödeyip binlerce TL'lik borç sahibi oldu! Kahvaltı ve akşam yemeği tabağıyla olay olan Çağla Şıkel bu sefer de tatlı tabağını paylaştı Kahvaltı ve akşam yemeği tabağıyla olay olan Çağla Şıkel bu sefer de tatlı tabağını paylaştı Tedavisi bulunmayan hastaya ölüm yardımı yasası Meclis'ten geçti! Tedavisi bulunmayan hastaya ölüm yardımı yasası Meclis'ten geçti! Kiralık apartta gizli kamera iğrençliğinde mide bulandıran bir ayrıntı daha! Kiralık apartta gizli kamera iğrençliğinde mide bulandıran bir ayrıntı daha! Öz kardeşini gözünü kırpmadan öldürdü! Korkunç olay kamerada! Öz kardeşini gözünü kırpmadan öldürdü! Korkunç olay kamerada! Bakanlık tek tek açıkladı: Zeytinyağı diye bakın ne yedirmişler! Bakanlık tek tek açıkladı: Zeytinyağı diye bakın ne yedirmişler! Okan Buruk'tan olay açıklamaları: Beşiktaş, Fenerbahçe, Osimhen, Berke Özer... Okan Buruk'tan olay açıklamaları: Beşiktaş, Fenerbahçe, Osimhen, Berke Özer... Esra Erol'da aranan gencin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu! Esra Erol'da aranan gencin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu!