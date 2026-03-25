ABB'den öğrencilerin eğitim hayatına tam destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği Genç Akademilerin sayısını artırmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), öğrencilerin hem bireysel ders çalışabilecekleri hem de birlikte proje ve çalışmalar yürütebilecekleri alanları Başkent’e kazandırmaya devam ediyor.

Özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği ve yakın zamanda sayısı 10’a ulaşacak Genç Akademilerde; sesli ve sessiz çalışma alanları, grup çalışma odaları, dinlenme alanları gibi öğrencilerin konforla ders çalışmasını ön planda tutan pek çok alan bulunuyor.

Öğrencilerin huzurla ders çalışabilmesi ve proje ödevlerini yapabilmesi için tüm imkânların seferber edildiği akademilerde, çalışma alanlarından konforlu dinlenme salonlarına kadar her şey mevcut.

“SİZ YETER Kİ HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN”

Yeni açılan Esat Hâl ve Ulus-2 Genç Akademilerini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Gençler; Yeni açılan Esat Hâl ve Ulus 2 Genç Akademi ile birlikte Başkent’te Genç Akademi sayımız 10’a ulaştı. 60 bin üyemiz var. Her gün binlerce öğrencimiz bu alanlarda çalışıyor, üretiyor. Biz imkânları büyütüyoruz; siz yeter ki hayallerinizin peşinden gidin.”

1000 METREKARELİK ALANDA SESLİ VE SESSİZ ÇALIŞMA ALANLARI

Ulus’ta öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Genç Akademi’nin karşısında ikinci bir merkez daha hizmete açıldı.

Yaklaşık 1000 metrekarelik alana sahip Ulus Genç Akademi 2, gençlerin eğitim hayatlarına destek olacak modern ve konforlu çalışma alanlarını bünyesinde barındırıyor. Yeni akademide, 28 kişilik konferans salonu, 8’er kişilik iki grup çalışma odası, 96 kişilik tamamen sessiz ortak çalışma alanı ve mescit bulunuyor.

HEM KÜTÜPHANE HEM GENÇ AKADEMİ…

Yıllarca atıl kaldıktan sonra ABB’nin yaptığı yenileme çalışmalarıyla ayağa kaldırılan eski Esat Semt Hali ve Çarşısı’nda Esat Hâl Genç Akademi de öğrencilerin göz bebeği çalışma alanları arasındaki yerini aldı.

Kent biliminin öncü isimlerinden Prof. Dr. Ruşen Keleş’in adını taşıyan “Prof. Dr. Ruşen Keleş Kütüphanesi” ve Genç Akademi, Esat Hâl’in ikinci ve üçüncü katında bulunuyor. Esat Hâl Genç Akademi, tamamı sessiz çalışma alanlarından oluşan 132 öğrencilik oturma alanı, 60 öğrencilik terası ve bilgisayar alanıyla genç fikirlerin buluştuğu bir alan oldu.

