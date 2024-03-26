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Ahmet Aras, Dalaman'da şoförler ve esnafla buluştu

Ahmet Aras, Dalaman'da şoförler ve esnafla buluştu
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CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Aras, Dalaman'da taksi durağını, Şoförler Odası ve sanayi esnafıyla ziyaret etti. Aras, taksicilerin sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri sundu.

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Dalaman'da Dalaman taksi durağını, Dalaman Şoförler Odası ve Dalaman sanayi esnafıyla buluştu. Ziyaretlerde Aras'a CHP Dalaman Belediye Başkan Adayı Sezer Durmuş ve CHP Dalaman İlçe Başkanı Bilal Sarıhan eşlik etti.

"Şoför esnafını da, vatandaşı da mağdur etmeyeceğiz"

Dalaman taksi durağını ziyaret eden Aras, taksicilerin şikayetlerini dinledi. Korsan taksi sorununu dile getiren taksicilere Aras, çözüm önerileri sundu. Aras, korsan taksi sorunu hakkında kamu spotu önerisinde bulundu "Can alıcı yerlerde billboardları bunun için kullanalım. Vatandaşı bilinçlendirelim. Billboardları belediye başkanının tam fotoğraflarıyla doldurmayalım. Korsan araç kullanımının açabileceği güvenlik zafiyetleri hakkında vatandaşı bilinçlendirelim" dedi.

Dalaman Şoför Odası ziyaretinde konuşan Aras, 65 yaş üzeri ücretsiz konusuna değindi. Aras, şoför esnafını daha fazla destekleyeceklerini, vatandaşın da kamunun da şoför esnafının da mağdur olmayacağını söyledi. Şoförler Odası ziyaretinin ardından Dalaman sanayi esnafıyla düzenlenen toplantıda bir araya gelen Aras, çocukluk ve gençlik yıllarını esnaf olarak geçirdiğini söyledi. Esnaf odası üyesi olduğunu ifade eden Aras, esnafın sorunlarını bildiğini söyledi. Sorunlara birlikte çözüm üreteceklerini vurgulayan Aras, "İletişime açık, sizlerle beraber bir yönetim şekli takip edeceğiz. Büyükşehir belediyesiyle, ilçe belediyesiyle iletişime tamamen beraberce açık olacağız. Yetki paylaşımına kadar bütün gücümüzü birleştirip, beraber eksiklerimizi, sorunlarımızı tartışacağız ve gidermeye çalışacağız" dedi.

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi ahmet aras  Muğla muğla büyükşehir belediyesi
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