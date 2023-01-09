Ahmet Ümit Beşiktaş Beltaş Kitap Kafe'de okurlarıyla buluştu

Beşiktaş Belediyesi’nin yazar, düşünür ve gazetecilerle vatandaşları bir araya getirdiği imza ve söyleşi günlerinin bu ayki konuğu Ahmet Ümit oldu. Usta yazarın son kitabı ‘Bir Aşk Masalı’nın imza gününe okuyucular yoğun ilgi gösterdi.

Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği ve Beşiktaş sahilde bulunan Beltaş Kitap Kafe’de gerçekleşen imza ve söyleşi günlerinin bugünkü konuğu şair ve yazar Ahmet Ümit oldu. Usta yazarın Ekim 2022’de çıkardığı son kitabı ‘Bir Aşk Masalı’nın söyleşi ve imza gününe çok sayıda kitapsever katıldı. Söyleşi sonrası usta yazar etkinliğe katılan okurların kitaplarını imzaladı.

Okurlarla yazarları buluşturan bu tür kültürel etkinliklerin öneminden bahseden yazar Ahmet Ümit: ’’ Beşiktaş Belediyesi’nin kültür etkinliğinde Beltaş Kitap Kafe’ye geldik. Müthiş bir ilgi ve kalabalıkla karşılaştım. Belediyelerin bu tür kültürel etkinlikler düzenlemesini ve yazarlarla okurları buluşturmasını çok önemsiyorum. Çünkü kitap aslında zorunlu olarak tüketilmesi gereken maddelerden biridir. Nasıl ki bedenimizi beslemek için gıda alıyorsak, edebiyat da ruhumuzu beslemek için aldığımız gıdalardan biridir. O yüzden bu tür etkinliklere katılmaktan büyük bir zevk alıyorum’’ dedi.

Söyleşi de ‘Bir Aşk Masalı’ kitabı hakkında da bilgi veren usta yazar sözlerini şu şekilde sürdürdü. “Bu kitapta aşkın doğasından masaldan bahsettik. Masalın eski Türklerde edebi gelenek olduğundan bahsettik. Aşkın ve sevginin şiddetten uzak olmasının altını çizdik’’ dedi.

Etkinliğe Beltaş A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İnan Güney de katıldı. Güney de söyleşi sonrası bir konuşma gerçekleştirerek usta yazar Ahmet Ümit’e katılımlarından dolayı teşekkür ederek, ‘’İnşallah çok daha güzel kitapları yazacağınız, aydınlık ve güzel günlerde eserlerinizi okuyacağımızı ümit ediyoruz’’ dedi.

Etkinlik sonrası Beşiktaş Belediyesi tarafından Tema Vakfı’na bağışlanan fidan plaketi Ahmet Ümit’e takdim edildi.