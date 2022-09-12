AK Partili belediyede tepki çeken iddia: ''Arsaları akrabalar topladı!''

Başkent Ankara'da AK Partili Mamak Belediyesi’nin, ‘Yoksula konut’ diye duyurduğu dönüşüm projesinde projenin başındaki ismin akrabalarının bölgeden gecekondu topladığı iddia edildi.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin'in haberine göre Ankara Mamak Mutlu Mahallesi’nde devam eden kentsel dönüşüm projesinin altından rant çıktı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse tarafından projenin başına getirilen Emlak ve İstimlak Müdür Yardımcısı Berivan Genç’in akrabalarının, kentsel dönüşüm bölgesinden gecekondu satın aldığı belirlendi. BirGün’e konuşan Mamak Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ferat Tokmak, “Yoksula konut diye yola çıkanlar kendi ceplerini dolduruyor. Başkan Köse’nin bu skandaldan haber var mı?” diye sordu.

Köse idaresindeki Mamak Belediyesi, ilçede gecekonduların yoğunlaştığı bölge olan Mutlu Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projesi başlattı. Mamak Mutlu Kentsel Dönüşüm isimli projenin başındaki ismin akrabalarının, yıkımdan önce bölgeden gecekondu satın aldığı öğrenildi.

AKP’li belediye, kentsel dönüşüm projesi kapsamında gecekonduların yıkımından kalan enkazdan elde edilen geliri peşinat olarak kullanarak gecekonduda oturan yurttaşların da projeden ev alabileceğini belirtti. Projenin Mamak Belediyesi Belediye Meclisi’nden geçmesinin ardından ise çalışmalar başladı. Projenin başına, Mamak Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdür Yardımcısı Berivan Genç getirildi. Genç’in, kentsel dönüşüm bölgesine giderek konut sahiplerini ikna etmeye çalıştığı bildirildi. Genç’in öte yandan, bölgedeki gecekondu sahiplerini, “Buradaki evler 2,5 milyon TL değerinde olacak. Peşinatı devlet karşılasa dahi ev almanız zor. Enkazınızı satarsanız para kazanırsınız” dediği iddia edildi.

"AKRABALARI SATIN ALDI"

BirGün, kentsel dönüşüm bölgesinde yer alan gecekondu enkazlarının satışına yönelik belgelere ulaştı. Belgeler, projedeki çarpıcı uygulamaları ortaya koydu. Projenin başındaki Berivan Genç’in akrabaları olduğu öğrenilen Nazlıcan Genç ile Agit Kervan Genç isimli kişilerin de bölgeden gecekondu enkazı satın aldığı görüldü. Gecekondular tapusunun olmaması nedeniyle mülkü içeren satış devir belgelerinde "enkaz" olarak tanımlandı.

Genç’in akrabalarının da isminin yer aldığı Gecekondu Enkaz Satış Senedi’nde şunlar kaydedildi: “Yukarıda mevkii, satış fiyatı, vergi ve tapu tahsis numarası yazılı bulunan gecekondu enkazını aşağıda isimleri geçen kişilere sattım. Paramın tamamını aldım. Enkazın bundan sonraki tüm hak ve menfaatleri ile sorumlulukları alana aittir. Satış tarihinden önceki vergi ve cezaları ile ödemeleri bana, bu tarihten sonrakiler ise alana aittir.”

"GÖZ YUMDULAR"

CHP’li Ferat Tokmak, “AKP bizi daha ne kadar şaşırtabilir diye kendimize sordukça çıtayı daha da yükseğe koyuyorlar. Yoksullar ev sahibi olsun diye yola çıkılan projede görüyoruz ki kendi adamları ev sahibi olacak” dedi. Konuyla ilgili konuşmak için Murat Köse’ye Belediye Meclisi toplantıları öncesi tam dört kere yazılı talep sunduğunun altını çizen Tokmak, “Ancak bu taleplerim yok sayıldı. Başkan Köse’ye buradan soruyorum, proje hakkında konuşacağımı bildiğiniz için mi konuşmama izin vermediniz?” ifadelerini kullandı. Tokmak, projenin başındaki ismin görevden alınması ve Genç’in akrabalarına gerçekleştirilen gecekondu enkazı satışlarının detaylarının kamuoyuna açıklanması gerektiğini vurguladı.

Murat Köse'ye, "Müdürünüzün sizden habersiz bu suça bulaşması mümkün mü?" diye soran Tokmak, "Yolsuzluğun boyutu ne kadar büyük ki müdürünüzün yaptığı yolsuzluğa göz yumdunuz" diye konuştu.

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