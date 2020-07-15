AK Partili meclis üyeleri Mansur Yavaş'ın üzerine yürüdü!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, belediyenin 31 Mart’taki yerel seçimlerden bugüne yaptıkları ve önceki dönemler masaya yatırıldı.

Belediyeyi, 11 milyar TL borçla devraldıklarını ifade eden ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Bir yakınınızı spor kulübünün başına, diğerini medya kurumunun başına getirirseniz buna değil belediye, Karun Hazinesi dayanmaz” dedi.

BAŞKENTGAZ DEĞERİNİN ALTINDA SATILDI

Belediye bütçesinin son 10 yılda taşınmaz satışı, banka kredisi ve özelleştirme yoluyla finanse edildiği bildirildi.

Yavaş’ın açıkladığı verilere göre, son 10 yılda toplam 14 milyar TL’lik gayrimenkul satıldı. Önceki dönemlerde kullanan banka kredilerinin toplam tutarının ise 3,4 milyar TL olduğu bildirildi. Belediye bütçesinden yalnızca faiz için 3,5 milyar TL ödendiği ortaya çıktı. Başkentgaz’ın da değerinin çok altında özelleştirildiği ifade edildi. Mansur Yavaş, 3 miyar TL’ye özelleştirilmesi gereken şirketin tamamının yalnızca 1,1 milyar TL’ye özelleştirildiğini açıkladı.

AHBAP ÇAVUŞ İLİŞKİSİNE SON VERDİK

Birgün'ün haberine göre ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın konuşmasında öne çıkanlar özetle şöyle:

Önceliğimizin beton, demir ve plastik değil, insan olduğunu duyurduk. Gerginlikten yorulmuş bu kentin adalete, kardeşliğe ihtiyacı var. Ülkenin pek çok yerinde rastlanan ahbap çavuş ilişkinin son bulmasını istedik. Başkentimizin başkent kimliğine yakışır şekilde yönetilmesi şarttı.

Bir yıl içerisinde isterdik ki tüm meclis üyelerimiz bu ilkeler doğrultusunda bizlere destek olsun. Seçimi hezimet gören anlayış hep devrede kaldı. Sözde rövanş almaya çalışanlar belediyelerimiz üzerinden ellerini eksik etmedi. Tüm belediye meclis üyelerimizin kendi iradelerine sahip çıkmalarını umuyorum. Taraflı tarafsız bütün anketlerin Ankara’daki değişimin altını çiziyor. Siyasi taassuptan sıyrılıp sokağa kulak verelim.

İMAR RANTINI KESTİK

İmar rantını kestiğimizde nerelerden ses geldiğini duydunuz. Bir masumun ahı, rantı kesilenlerin bir lafından çok daha önemlidir. Halkın parasını plastik oyuncaklarına yedirenlerden önemlidir. Yol da önemlidir park da önemlidir ama hiçbirisi bir hemşehrimizin yatağa aç girmesinden önemli değildir.

İnsan gibi, yöneticilerine kırgın insan kalplerini onarmak gibi, neredeyse devlete küsmüş insanları kazanmak gibi şeyleri erteleyemeyiz. Bir yılda güven inşa ettik, kamuya güvenin sarsıldığı bir ortamda. O güven parayla inşa edilmez. Belediyeciliği betondan, demirden ibaret gören anlayış bu sorunu çözemese de biz bu yolda devam edeceğiz.

BORU İHALESİ ANKAPARK’TAN ÇOK İLGİ ÇEKTİ

Yardım kampanyalarımıza kim bir tuğla koyduysa o tuğlanın gittiği yerden emin olarak koydu. Bir yılda modern belediyecilikte olması gerekenleri harekete geçirdik. Bir veya iki firmanın girdiği kapalıdevre, adrese teslim ihale düzeninden açık ve şeffaf ihale düzenine geçtik. Boru ihalemizi izleyenlerin sayısı bile halkın 750 milyon dolarının harcandığı Ankapark’ı ziyaret edenlerin sayısından fazla.

AK PARTİLİ ÜYELER MANSUR YAVAŞ'IN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Mansur Yavaş'ın açıklamalarının ardından AK Partili Meclis üyelerinin Yavaş'ın üzerine yürüdüğü ve güvenliklerin araya girdiği görüldü.