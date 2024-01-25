Ankara Büyükşehir Belediyesi kent tarihini anlatmaya devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi kent turizmini canlandıracak ve tarihi yerleri gelecek nesillere aktaracak projelere imza atıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, kent tarihinin önemli simgelerinden olan hem Ankara Kalesi ve civarında bulunan eserleri tanıtmak hem de bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere kılavuz olması amacıyla Ankara Kalesi Broşürü ve İllüstrasyon Haritası hazırladı.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, hem kent tarihinin önemli simgelerinden olan Ankara Kalesi ve çevresini tanıtacak hem de bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere kolaylık sağlayacak yeni bir çalışma başlattı.

Bölgeye olarak gerçekleştirilen çalışma kapsamında; Ankara Kalesi Broşürü ve İllüstrasyon Haritası hazırlandı. Bölgede yer alan tarihi ve kültürel alanların bilgisinin anlatıldığı proje; Ankara Kalesi Broşürü, Ankara Kalesi Duvar Panoları ve Ankara Kalesi Ayaklı Panoları şekliyle vatandaşların hizmetine sunuldu.

BROŞÜR, TURİZM BÜROLARINA ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITILDI

Bastırılan broşür Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ekipleri tarafından turizm bürolarına ve ilgili birimlere ücretsiz olarak dağıtılırken 5 bin broşür daha bastırılacak.

Ankara Kalesi İllüstrasyon Haritası’nın bulunduğu ayaklı panolar; Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin ana giriş kapısı karşısına, Ankara Kalesi esas giriş kapısı Hisarkapı’ya ve UNESCO Dünya Mirası Arslanhane Camisi önüne yerleştirilirken, Ankara Kalesi Duvar Panoları ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Ana Binası’nda Konferans Salonu ana fuayesine ve Ankara Saat Kulesi’nin üzerinde yer aldığı kale burcunun altına yerleştirildi.

“YERLİ VE YABANCI TURİSTLER BÖLGEYİ YAKINDAN TANIYABİLECEK”

Ankara Büyükşehir Belediyesinin tarihi yerlerde sürdürdüğü restorasyon ve yenileme çalışmalarıyla kente daha çok yerli ve yabancı turistin geldiğini dile getiren Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Çetin Ünal, Ankara Kalesi İllüstrasyon Haritası ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak son zamanlarda yaptığımız hizmet ve projelerden dolayı kentimizin tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısında gözle görülür bir artış oldu. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı olarak; kent tarihimizin önemli simgelerinden olan Ankara Kalesi ve çevresinde bulunan tarihi ve kültürel yapıları tanıtmak ve bölgemize gelen yerli ve yabancı turistlere kılavuz olması için Ankara Kalesi broşürü ve İllüstrasyon çalışmasını başlattık ve başlattığımız bu çalışmanın Ankara Kalesi ile çevresinin turizm potansiyeline ve değerine katkı sağlayacağına inanıyorum. İllüstrasyon haritamızda Ankara Kalesi civarında bulunan 21 eser bulunmakta bunlar özellikleriyle Ankara Kalemiz, hanlarımız, Arkeopark, Roma Tiyatrosu ve yakın zamanda UNESCO listesine giren Arslanhane Cami bulunmakta. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler bu illüstrasyon haritalarıyla bölgeyi yakından tanıyabilecek.”