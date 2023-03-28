Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden depremzede vatandaşlar için mevzuat rehberi

Ankara Büyükşehir Belediyesi depremzede vatandaşlara yönelik ‘mevzuat rehberi’ yayımladı. Hazırlanan kitapçıkta; depremzede vatandaşlara mevzuatla getirilmiş haklar ile tanınmış olanaklar konusunda birçok bilgi yer alıyor. İlk etapta Ankara’daki depremzede vatandaşlara dağıtılan kitapçık, daha sonraki süreçte ise afet bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılacak.

Depremzede vatandaşlara desteğini aralıksız sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Depremler Nedeniyle Zarar Görenlerle İlgili Yayınlanmış Olan Mevzuat Rehberi” yayımladı.

12 sayfadan oluşan kitapçıkla, depremzedelere mevzuatla getirilen haklar, hakların kullanılması ve korunmasına yardımcı olunması amaçlanıyor.

DEPREMZEDE VATANDAŞLAR HAKLARINI ÖĞRENECEK

Depremzede vatandaşlar Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanıp bastırılan kitapçık ile hem haklarını öğrenecek hem de kendilerine tanınan olanaklarla ilgili bilgi sahibi olacak.

Kitapçıkta depremzede vatandaşların yargıdan sağlığa, mali desteklerden borç ertelemeye kadar birçok konuda nasıl bir yol izleyeceğine yönelik bilgilendirmeler maddeler hâlinde anlaşılır bir şekilde yer alıyor.

İlk etapta Ankara’daki depremzedelere dağıtılan kitapçık, daha sonraki süreçte afet bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılacak. Hazırlanan kitapçığa ayrıca “https://s.ankara.bel.tr/ files/2023/03/24/ 49edb5c14b93455aa929a38abc41f4 2e.pdf” adresinden de ulaşılabiliyor.