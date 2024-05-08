Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Ulus Zafer Anıtı Sergisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Gazetesi, Koleksiyoncular Derneği ve Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) iş birliği ile Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde ''Ulus Zafer Anıtı Sergisi'' açılışı düzenlendi. Gezici Müze olma özelliğine sahip sergi; 22 Mayıs 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Cumhuriyet Gazetesi, Koleksiyoncular Derneği ve Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) iş birliği ile Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde “Ulus Zafer Anıtı Sergisi” açılışı düzenlendi.

Sergi açılışına; Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Işık Kansu, Koleksiyoncular Derneği Başkanı Korkut Erkan, Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) temsilcileri, Gazeteci Yazar Mustafa Balbay ve çok sayıda davetli katıldı.

“AMAÇ SÜRECİN TARİHSEL GEÇMİŞİNİ ANKARALILARLA BULUŞTURMAK”

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhuriyetimizin ve Başkent oluşumuzun 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında bugün yine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Kurtuluşumuzun ve kuruluşumuzun simgesi olan Ulus’taki Zafer Anıtı’nın sergisini açtık. Aslında buna müze diyoruz çünkü burayı gezen misafirlerimiz görecekler ki bir anıt değil sadece o anıtla birlikte kurtuluş ve kuruluş sürecini de burada izlemek ve gözlemlemek mümkün olacak. Amacımız Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kente değer katan, kentle özdeşleşmiş bu tür simgeleri hem korumak hem gelecek nesillere aktarmak. Bir yanıyla da buradaki sürecin tarihsel geçmişini Ankaralılarla buluşturmak. Bu anıt 1927 yılında Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılmıştır. Anıtın tüm yapım masrafını Türk halkı karşılanmıştır. Türk halkının kurtarıcılarına ve kurucularına bir minnet ve şükran anıtı bu. Sergimiz 22 Mayıs’a kadar devam edecek. Tüm Ankaralı hemşerilerimizi buraya bekliyoruz” dedi.

ANKARA ANITLARININ RESTORASYONU VE KONSERVASYONU KATALOĞU

Hatti Güneş Kursu Anıtı, Mareşal Atatürk Anıtı, Ulus Atatürk Zafer Anıtı, Güven Anıtı ve Anıtların Aydınlatma Projeleri konularının ayrıntılı olarak anlatıldığı ve görsellerle zenginleştirildiği “Ankara Anıtlarının Restorasyonu ve Konservasyonu” kataloğuna ‘ankara.bel.tr’ internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor. Gezici Müze olma özelliğine sahip sergi; 22 Mayıs 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.