Ankara Büyükşehir ile Başkentli çocuklar Başkent'in tarihini yerinde öğreniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8-11 yaş arası çocuklara kentin kültürel mirasını tanıtmak amacıyla “Ankara Miras Kültür Elçileri Programı”nı başlattı. Program kapsamında çocuklar rehber eşliğinde Ankara Kalesi, Aslanhane Camisi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni gezerek tarihle buluştu. Gün sonunda çocuklara Kültür Elçisi sertifikası verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çocukların kentin tarihini yerinde öğrenmesi amacıyla “Ankara Miras Kültür Elçileri Programı”nı hayata geçirdi. Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından yürütülen program kapsamında çocuklar, Ankara Kalesi çevresindeki geleneksel evleri, hanlar bölgesini ve 2023 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan Aslanhane Camisi’ni gezdi. Ardından Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde Anadolu’nun binlerce yıllık geçmişine uzanan eserleri inceleyen çocuklar, kültürel miras konusunda farkındalık kazandı. Program sonunda çocuklar “Kültür Elçisi” sertifikasını aldı.

“KÜLTÜREL MİRASIN KORUMASI İÇİN FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK”

ABB Kültürel Mirasın Korunması Şube Müdürü Sinem Battaloğlu, programla çocuklarda tarihi değerleri koruma bilinci oluşturmayı hedeflediklerini söyleyerek, “Çocuklarımıza önce Ankara Kalesi'nin geleneksel evlerini, daha sonra hanlar bölgesini gezdirerek tarihleri hakkında bilgiler verdik. Sonrasında, UNESCO Dünya Miras Alanı'na 2023 yılında dâhil edilen Aslanhane Camisi'ni görme fırsatı buldu çocuklarımız. Programın son etabında da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde çocuklarımız tarihsel bir bütünlük içinde öğrenme deneyimini yaşadı. Sertifikaları da müzede verildikten sonra, çocuklarımızın kültürel mirası koruması ve gelecek nesillere aktarması konusunda bir farkındalık oluşturmasını hedefledik.”

ÇOCUKLAR TARİHİ YAKINDAN GÖRMENİN HEYECANINI YAŞADI

Geziye katılan çocuklar ise Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek tarihi yapıları yakından görmenin heyecan verici olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

-İpek Güneş: “Kalede farklı farklı yıllardan kalma taşlar gördük, hepsi farklıydı, çok güzeldi. Camiyi gördük, Aslanhane Camisi’nin çatısında çivi kullanılmamış sadece birbirine geçirilen taşlarla yapılmış. Çok güzeldi, çok mutluyum.”

-Ahmet Akif Can: “Kaleden Aslanhane Camisi’ne geldik, çok güzel bir Osmanlı mimarisi. Burada çok ilginç şeyler öğrendim, heyecanlandım, sevindim, çok güzeldi.”

-Gencay Alp Korkmaz: “Buraya ilk defa geliyorum, buraya geleceğimi duyunca çok heyecanlandım. Burada, Roma Dönemi’nden kalma taşlar, yapılar gördük. Taş yollardan Aslanhane Camisi’ne geldik. Burası çok güzel bir yer. Şimdi müzeyi gezdik, müze çok güzel bir yer. Milattan önce kalma taşlar var o zaman sosyal medya yokmuş, taşları kullanıyorlarmış. Eski taşları gördük, eski insanlar nasıl yaşıyorlarmış onları gördük. Bizler için güzel bir gezi oldu.”

-Ecenur Taşpınar: “Ben burayı çok beğendim, tarihsel Roma taşları vardı, o kadar güzeldi ki geldik, görüyoruz. Heyecanlıyım.”

-Yaren Uğurlu: “Bizi buraya getirdiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Benim ilgimi çekenler taşlardı. Burada olduğum için çok mutluyum. Her yeri görmek bana çok mutluluk veriyor.”