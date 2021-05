Ankara Büyükşehir'den hayvanseverleri sevindiren proje

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayvan dostu projelerine bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Başkent’te her can değerlidir” anlayışıyla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, talep gelen parklarda “Pati Park” alanları oluşturdu. Tam kapanma sürecinde de evcil hayvanlarını bu alanlarda serbestçe gezdiren vatandaşlar Pati Park’lara tam not verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi “Başkent’te her can değerlidir” anlayışı ile hayvan dostu projelere hız kesmeden devam ediyor. Pandemi sürecinde evcil hayvanlarını gezdiren Başkentliler, Büyükşehir Belediyesinin sürpriziyle karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi, evcil hayvanların serbestçe dolaşması ve vakit geçirebilmesi için Başkent’te Öveçler Vadi ve Batıkent Yıldırım Beyazıt Parkı’nda “Pati Park”lar oluşturdu. İKİ NOKTADA İLK PATİ PARK’LAR KURULDU Parklarda evcil hayvanlarını gezdirmekte zorlanan vatandaşların Büyükşehir Belediyesinden talep etmesi üzerine Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, ilk Pati Park’ları hazırladı. İlk aşamada Öveçler Vadi ve Batıkent Yıldırım Beyazıt Parkı’nda tam kapanma sürecinde de vatandaşların evcil hayvanlarını serbestçe gezdirebileceği “Pati Park” alanları oluşturduklarını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, “Uzun zamandır vatandaşların evcil hayvanlarını rahat gezdirebilmek için alan talepleri vardı. Tam kapanma dönemini de fırsat bilerek bu alanları hazırladık. Şu anda Öveçler Vadisi’nde ve Yıldırım Beyazıt Parkı’nda Pati Park alanlarımızı hazırladık” dedi. Öncelik olarak talep gelen yerlerde Pati Park alanları kuracaklarını söyleyen Güldaş, şu bilgileri verdi: “İlerleyen günlerde alınan reaksiyonlar ışığında ve gelecek talepler doğrultusunda sayıyı artırmayı planlıyoruz. Şu ana kadar çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Hayvanların da mutlu olduğunu görüyoruz. Pandemi sürecinde sadece insanlar değil hayvanlar da kapalı alanlarda kalıp strese girdiler. Hayvanlardan korkan, tanımayan vatandaşlarımız var. Böylece bu korku olayının da önüne geçmeyi hedefledik.” UYGULAMA VATANDAŞLARDAN TAM NOT ALDI Evcil hayvanlarını Pati Park alanlarında gezdirmeye başlayan vatandaşlar, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi: -Berkay Torun: “Çok güzel bir uygulama. Köpeklerimizi oynatabileceğimiz, serbest bırakabileceğimiz bir alan lazımdı. Talebimiz doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi bu alanı hayvanlarımıza tahsis etti.” -Hasan Üzülmez: “Önceden sahalarda serbest bırakabiliyorduk ancak diğer insanlarla tartışma yaşıyorduk. Pati Park’larda köpeklerimiz artık serbestçe gezebiliyor.” -Sezai Erkütük: “Biz hayvanseverler olarak bu uygulamayı çok beğendik ve çok sevindik. Mansur başkanımıza çok teşekkür ederiz.” -Sertaç Özeyranoğlu: “Hayvanlarımızı gezdirebileceğimiz toprak bulamıyoruz. Büyükşehir Belediyesine yaptığı bu uygulama için çok teşekkür ederiz.” -Fatma Erdem: “Batıkent’te sokak köpeklerinden kaynaklı çok rahat köpek gezdiremiyordum. Bu alanı gördüğümde çok sevindim. Bizler için bulunmaz nimet oldu.” -Elçin Ezgi Çakmak: “Pati Park yapıldığı için çok mutlu olduk. Batıkent’in böyle bir uygulamaya ihtiyacı vardı.” -Alican Kaval: “Üç tane köpeğim var. Köpeklerimizi nereye götüreceğimizi bilemiyorduk. Batıkent’te çok fazla köpek sahibi ve sokak köpeği var. Parklarda rahat rahat köpeklerimizin tasmalarını çıkaramıyorduk. Böyle bir alan hem bizler için hem de köpeklerimiz için çok iyi oldu.”