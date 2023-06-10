Ankara Büyükşehir'den şiddet mağduru kadın ve çocuklara destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Barosu arasında kadına ve çocuğa şiddetle mücadeleye yönelik geliştirilen ve ihtiyaç sahiplerine gerekli desteklerin sağlanması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. İkincisi imzalanarak süresi uzatılan protokol kapsamında; kadın danışma merkezlerine başvuran kadınlara ücretsiz avukatlık desteği sunulurken saha çalışmalarında da hukuki bilgilendirme günleri gerçekleştirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Ankara’nın kadınlar için ayrıcalıklı bir kent olması için yaptığı çalışmalara devam ediyor.

Ankara’yı kadınlar için güvenli hale getirecek çalışmalar kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu arasında protokol imzalandı.

2019 yılında imzalanan protokolün süresi dolması nedeniyle ikinci kez imzalanan protokol ile kadına ve çocuğa şiddetle mücadeleye yönelik geliştirilen ve ihtiyaç sahiplerine gerekli destekleri sağlayan Ankara Barosu Gelincik Projesi kapsamında iş birliği yapılacak.

Proje hedefleri doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Barosu ihtiyaç sahiplerine gerekli desteğin verilmesi konusunda beraber hareket edecek.

ŞİDDET MAĞDURU KADIN VE ÇOCUKLAR BİLGİLENDİRİLECEK

Protokol kapsamında; farklı ilçelerdeki Kadın Sığınma Evleri, Kadın Danışma Merkezleri, Aile Yaşam Merkezleri, Hanım Lokalleri ve Gençlik Merkezleri ile Ankara Barosu arasında koordinasyon sağlanacak.

Kadın Konukevlerine yerleştirilen kadın ve çocukların ihtiyacı durumunda, sosyal çalışma görevlileri aracılığıyla, Ankara Barosu’na bu kişiler hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi, Gelincik Merkezi’ne başvuran şiddet mağduru kadın ve çocukların ayrıca psikolojik, ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesine katkıda bulunacak.

Muhtarlıklara gerekli bilgilendirmeler yapılarak, şiddet mağdurlarının Gelincik Merkezi’ne yönlendirilmesi sağlanacak. Mahallelerde kadın ve çocuk hakları, aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği, mağdurların başvurabileceği yasal yollar hakkında toplantılar düzenlenecek.