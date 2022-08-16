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Ankara Büyükşehir'den uygun fiyatlı konut imkanı

Ankara Büyükşehir'den uygun fiyatlı konut imkanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahibi olmak isteyen Başkentlilere uygun konut imkânı sağlayan yeni bir projeyi daha hayata geçirdi.

      Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden PORTAŞ, kendi imkânlarıyla inşa ettiği “Parlamenterler Golf Life Projesi” kapsamında konutların doğrudan temin yöntemiyle satışına başladı. Eskişehir Yolu Ballıkuyumcu mevkiinde bulunan ve 300 konut ile 20 villadan oluşan proje kapsamında konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, “https://www.portas.com.tr/ proje/parlamenterler-golf-life ” adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

       ABB iştiraklerinden PORTAŞ tarafından Eskişehir Yolu Ballıkuyumcu mevkiinde inşa edilen “Parlamenterler Golf Life Projesi” kapsamında, 300 konut ve 20 villanın doğrudan temin yöntemiyle satışına başlandı.  Uygun fiyat imkânı ve 2+1, 3+1, 4+1 ve villa seçeneğinden oluşan projenin ilk etap satışlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

       Uygun fiyatlı konut projesinden yararlanmak isteyen vatandaşlar detaylı bilgiye https://www.portas.com.tr/ proje/parlamenterler-golf-life ” adresi üzerinden ulaşabilecek.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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