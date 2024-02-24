Ankara'da 2024 yılının ilk nohut tohumu desteği için başvurular başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli üreticilere nohut tohumu desteği için başvuru sürecini başlattı. Yüzde 90’ı hibe olan destekten faydalanmak isteyen üreticiler, 24 Şubat 2024-10 Mart 2024 tarihleri arasında https://baskenttarim.ankara.bel.tr/adresi üzerinden başvuru yapabilecekler.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin tarımsal potansiyelini daha da geliştirmek ve yerli üreticilere ekonomik destek olmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2024 yılının yüzde 90’ı hibeli ilk nohut tohumu desteği için başvuru sürecini başlattı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ta sürecin başladığını sosyal medya hesaplarından, “Başkentli Üreticilere Nohut Tohumu Desteği için başvuru süreci başlıyor” diyerek duyurdu.

DESTEK MİKTARI BAŞKENT ÇİFTÇİ KARTA YATIRILACAK

Yerli üreticilerin ekim maliyetlerini azaltarak daha kârlı bir üretim yapmalarını sağlamak için verilen desteğe, 24 Şubat 2024-10 Mart 2024 tarihleri arasında https://baskenttarim.ankara. bel.tr/Login adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.

Tarımda stratejik bir öneme sahip olan ve ekonomik değeri yüksek ürünler arasında bulunan nohut tohumu desteğinden şartları tutan yerli üreticiler faydalanacak. Hibeli nohut tohumu desteği çiftçilerin Başkent Çiftçi Kartı’na yatırılacak ve ABB’nin anlaşma yaptığı tohum bayilerinden temin edilebilecek.

Bu destek programıyla tarımsal üretimin çeşitlenmesi ve çiftçilerin gelir seviyelerinin artırılması hedeflenirken, nohut üretiminde de önemli bir ivme kazanılması bekleniyor.