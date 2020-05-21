Ankara'da ekinler halka ücretsiz dağıtılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kırsal kalkınmayı ve tarımsal ekonomiyi desteklemek amacıyla tarım arazilerinin değerlendirilmesi yönündeki talimatı sonrası Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi'nde 250 dönüm alanda sebze, 500 dönüm alanda ise patates ekimine başlandı.

Ekimi yapılan ürünler hasat zamanı toplayarak ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtacak. Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli, sözleşmeli üreticilerden alınacak ürünler ile boş ve atıl durumda olan tarım arazilerini değerlendirerek ekim yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

Köremezli, “Bu arazilerde biber, salatalık ve domates üretimlerimiz var. Buradan elde ettiğimiz ürünleri toplayarak sosyal yardımlar kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız. Belediyeye ait diğer arazilerin analizleri bitmek üzere.

İlçelerde bulunan kooperatifler, Ziraat Odaları ve çiftçilere tohum, gübre, mazot ve ilaç desteği vererek satın alma garantili bir şekilde üretim yapılmasını sağlayacağız” dedi.