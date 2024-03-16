Ankara'da sahte DEM Parti afişleri için harekete geçildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte DEM Parti'nin Mansur Yavaş'ı destekleyeceğine yönelik sahte afişler basıldığını belirterek, suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın iletişim ofisi, Ankara'da DEM Parti'nin Mansur Yavaş'ı desteklediğine dair sahte afişler dağıtıldığını açıkladı.

Mansur Yavaş İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamada, ''Sahte afişler hakkında suç duyurusunda bulunulacak olup vatandaşlarımızın da sahte afişlerin görüldüğü yerde polis karakollarına başvurmalarını ve teslim etmelerini rica ederiz.'' ifadelerine yer verildi.

Ankara'da 2019 seçimlerinde de yine Mansur Yavaş'ı hedef alan sahte afişler bilboardlara asılmıştı.