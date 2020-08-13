Ankara'da taksiler şeffaf panellerle güvenli hale geliyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla Başkent’teki taksilerde hem sürücülerin hem de vatandaşların virüsten korunması amacıyla şeffaf panel uygulaması başlatıldı. Taksici esnafı ücretsiz uygulamaya yoğun ilgi gösteriyor.





Koronavirüs salgının başladığı ilk günden bugüne kadar toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmalara imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, aldığı önlemleri çeşitlendirerek sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla esnaf ve vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ilk kez taksilerde başlatılan ücretsiz şeffaf panel uygulaması yoğun ilgi görüyor.

“ARAÇ KORONAVİRÜSE KARIŞI KORUNAKLIDIR”

Başkent’te artan vaka sayısı üzerine hijyen tedbirlerini bir üst seviyeye taşıyan Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz montajı yapılan uygulamayla hem sürücüleri ve hem de yolcuların sağlığını korumayı amaçlıyor.

Vatandaşları ve taksici esnafını doğrudan temastan koruyan şeffaf panellerin montaj işlemleri hızla devam ederken, yolcuların gönül rahatlığıyla taksileri kullanabilmesi amacıyla taksilere “Bu araç koronavirüse karşı korunaklıdır” yazılı yapıştırmalar da (sticker) yerleştiriliyor.

RANDEVU USULÜ MONTAJ

Şeffaf panel montajı yapılan taksici esnafı ile görüşen Beltema Sigorta Genel Müdürü Ali Çalışkan, ilginin büyük olduğunu açıkladı:

“Bugüne kadar taksici esnafımızdan bine yakın başvuru geldi. Başvurular kendilerine gönderilen mesajlar (SMS) doğrultusunda yapıldı. Günlük 100 adet panel yapabiliyoruz. Taksici esnafımız günlük olarak belirlenen sayıda çağırılıyor, randevu usulü montajı yapılıyor. Zaten Avrupa’nın birçok ülkesinde bu uygulama mevcut. Türkiye’de ilk olarak biz yapıyoruz.”

TAKSİCİLERDEN UYGULAMA İÇİN TEŞEKKÜR

Toplum sağlığını önceleyen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten taksici esnafı kadar toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar da bu hizmetten dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şu sözlerle teşekkür etti:

-Ümit Erdoğan (Bilkent Taksi Durak Başkanı): “Pandemi sürecinde işlerimiz düşmüştü. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın bu uygulamasından çok memnunuz. Şeffaf kabin uygulamasıyla hem sağlığımızın korunacağına hem de müşteri sayımızın artacağına inanıyoruz.”

-Murat Karaçalı (Taksici esnafı): “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyoruz. Hem müşterinin hem de taksicinin güvenliğini sağladı. Allah razı olsun. İnşallah işlerimiz daha çok artacak, müşterilerimiz daha güvenli bir şekilde taksiye binecek.”

-Derya Dülgeroğlu (Müşteri): “Uygulamayı çok takdir ettim. Şu anda yaşanılan ortam ve Covid-19’un hala tehlikeli bir şekilde etkisini sürdürüyor olması ve bizlerin korunması açısından çok önemli bir uygulama. Çok teşekkür ediyorum Başkanımıza.”