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Antalya'da özel çocuklar pasta ve pizza yaptı

Antalya'da özel çocuklar pasta ve pizza yaptı

Antalya’da engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programlarıgerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’nin özel öğrencileri, Gastroantalya mutfağında kurabiye ve pizza yaptılar.

Antalya’da engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları
gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’nin özel
öğrencileri, Gastroantalya mutfağında kurabiye ve pizza yaptılar. 

Muratpaşa Belediyesi’nin Adalya Vakfı’yla birlikte kurduğu Engelsiz Kafe, yaz aylarında da
çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek
programları gerçekleştiren Engelsiz Kafe’nin özel öğrencileri, Gastroantalya mutfağında usta şefler ile
birlikte kurabiye ve pizza yaptılar. 

Akdeniz Şefler Kulübü Genel Sekreteri Pelin Ural, “Burada güzel bir mutfak kurduk. Bu mutfakta güzel
bir eğitim vermek istiyoruz ama eğitimimize önce çocuklar ile başlamak istedik. Açılışımızı
çocuklarımız ile yaptık” diye konuştu. Özel gereksinimli çocuklarla pizza ve snickers yaptıklarını
anlatan Ural, “İnşallah ayda bir iki kez toplanıp çocuklarımıza burada eğitimler vereceğiz. Daha güzel
projelere birlikte olacağızdiye düşünüyorum” dedi.

Etiketler antalya engelli çocuklar
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