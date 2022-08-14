Antalya'da özel çocuklar pasta ve pizza yaptı

Antalya’da engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programlarıgerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’nin özel öğrencileri, Gastroantalya mutfağında kurabiye ve pizza yaptılar.

Antalya’da engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları

gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’nin özel

öğrencileri, Gastroantalya mutfağında kurabiye ve pizza yaptılar.



Muratpaşa Belediyesi’nin Adalya Vakfı’yla birlikte kurduğu Engelsiz Kafe, yaz aylarında da

çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek

programları gerçekleştiren Engelsiz Kafe’nin özel öğrencileri, Gastroantalya mutfağında usta şefler ile

birlikte kurabiye ve pizza yaptılar.



Akdeniz Şefler Kulübü Genel Sekreteri Pelin Ural, “Burada güzel bir mutfak kurduk. Bu mutfakta güzel

bir eğitim vermek istiyoruz ama eğitimimize önce çocuklar ile başlamak istedik. Açılışımızı

çocuklarımız ile yaptık” diye konuştu. Özel gereksinimli çocuklarla pizza ve snickers yaptıklarını

anlatan Ural, “İnşallah ayda bir iki kez toplanıp çocuklarımıza burada eğitimler vereceğiz. Daha güzel

projelere birlikte olacağızdiye düşünüyorum” dedi.