Arif Dağlar Vefatının 6. Yılında Kartal’daki Kabri Başında Anıldı

Kartal’da 2004–2009 yılları arasında belediye başkanlığı yapan merhum Arif Dağlar, vefatının altıncı yılında Soğanlık Mezarlığı’ndaki kabri başında Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen törenle anıldı. Törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve ailesi, yakınları ile sevenleri katıldı; anma programı duygusal anlara sahne oldu.

Anma programına, Başkan Gökhan Yüksel, Dağlar ailesi ve yakınlarının yanı sıra; Kartal İlçe Sağlık Müdürü Dr. Bekir Necati Şimşek, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Önder Karakelle ve yönetimi, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şubesi temsilcileri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları ve Kartal Belediyesi çalışanları katılım gösterdi.

Törende Hoca Vedat Özbaş tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ardından merhum Arif Dağlar için dualar okundu. Katılımcılar, törende Dağlar’ın kabrine karanfiller bırakarak dua etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, törende yaptığı konuşmada, Arif Dağlar ile mahalle ve komşuluk bağlarının bulunduğunu belirterek, yerel yönetimlerde vefa duygusunun önemine dikkat çekti. Başkan Yüksel, şunları söyledi:

“Rahmetli Arif Dağlar, benim mahallemde komşumdu. Yerellik, siyasetin ötesinde bir bağdır. Döneminde Kartal için attığı adımlar ve iyi niyetli çabalarıyla ilçemize hizmet eden herkese şükran borçluyuz. Beş yıllık görev süresi boyunca ilçemize kattıkları için kendisine teşekkür ediyoruz. Elbette yapılan her iş her zaman herkesin beklentisini karşılamayabilir; ancak gayreti ve iyi niyetiyle hizmet etmeye çalışan bir başkanımızı anmak için buradayız. Allah rahmet eylesin, ailesine sabır diliyorum.”

Arif Dağlar Kimdir?

1 Ocak 1954’te Bayburt’ta doğan Arif Dağlar, ilkokul eğitimini burada tamamladı. Fenerbahçe Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi.

1997–2004 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hamidiye A.Ş.’de Genel Müdürlük yapan Dağlar, 2004 yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkanı seçildi ve 2009’a kadar görev yaptı. Başkanlığı döneminde ilçede birçok altyapı ve sosyal projeye imza atan Dağlar, uzun süren sağlık mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

