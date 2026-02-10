  1. Anasayfa
Araç sahiplerine bir kötü haber daha: Benzine bir zam daha geliyor
Güncelleme:

Türkiye'de akaryakıt ürünlerindeki zamlar devam ediyor... Ocak ayındaki zamların ardından Şubat ayında da peş peşe zam gelen akaryakıt fiyatlarında benzinin litre fiyatına 1,55 TL zam gelecek. İşte beklenen zam öncesi Türkiye'nin 81 ilinde benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Türkiye'de yağmur gibi yağan zamlar aralıksız devam ederken akaryakıt fiyatlarında Ocak ayında peşpeşe gelen zamlar Şubat ayında da devam ediyor.

Ocak ayında hem motorine hem de benzine arka arkaya gelen zamların ardından hem yeni hafta hem de Şubat ayı da dev gibi bir akaryakıt zamlarıyla başladı.

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre 12 Şubat Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,55 TL zam yapılması bekleniyor.

 Motorin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik uygulanmayacak.

İşte 10 Şubat Salı günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Not: Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.

ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG
ADANA 57.22 TL 59.68 TL 30.41 TL
ADIYAMAN 57.58 TL 60.06 TL 30.54 TL
AFYON 57.49 TL 60.06 TL 29.94 TL
AGRI 57.92 TL 60.39 TL 31.19 TL
AKSARAY 57.32 TL 59.78 TL 29.81 TL
AMASYA 57.00 TL 59.43 TL 30.59 TL
ANKARA 56.39 TL 58.86 TL 29.97 TL
ANTALYA 57.61 TL 60.18 TL 30.14 TL
ARDAHAN 57.43 TL 59.90 TL 30.89 TL
ARTVIN 57.24 TL 59.71 TL 31.44 TL
AYDIN 56.93 TL 59.38 TL 30.04 TL
BALIKESIR 57.00 TL 59.45 TL 29.59 TL
BARTIN 56.72 TL 58.98 TL 29.65 TL
BATMAN 57.86 TL 60.43 TL 30.54 TL
BAYBURT 57.15 TL 59.62 TL 30.79 TL
BILECIK 56.34 TL 58.60 TL 29.49 TL
BINGOL 57.99 TL 60.56 TL 30.79 TL
BITLIS 57.99 TL 60.56 TL 30.61 TL
BOLU 56.44 TL 58.70 TL 29.80 TL
BURDUR 57.45 TL 60.02 TL 30.09 TL
BURSA 56.48 TL 58.74 TL 29.49 TL
CANAKKALE 57.03 TL 59.48 TL 29.69 TL
CANKIRI 56.81 TL 59.27 TL 30.20 TL
CORUM 56.99 TL 59.45 TL 30.14 TL
DENIZLI 57.17 TL 59.62 TL 29.79 TL
DIYARBAKIR 57.87 TL 60.44 TL 30.66 TL
DUZCE 56.30 TL 58.56 TL 29.65 TL
EDIRNE 56.52 TL 59.00 TL 30.19 TL
ELAZIG 57.99 TL 60.56 TL 30.41 TL
ERZINCAN 57.37 TL 59.84 TL 30.79 TL
ERZURUM 57.43 TL 59.90 TL 30.59 TL
ESKISEHIR 56.69 TL 58.95 TL 29.59 TL
GAZIANTEP 57.35 TL 59.83 TL 30.11 TL
GIRESUN 57.18 TL 59.65 TL 30.59 TL
GUMUSHANE 57.15 TL 59.62 TL 30.69 TL
HAKKARI 58.01 TL 60.58 TL 31.27 TL
HATAY 57.09 TL 59.57 TL 30.21 TL
IGDIR 57.93 TL 60.40 TL 31.19 TL
ISPARTA 57.48 TL 60.05 TL 30.04 TL
ISTANBUL (ANADOLU) 55.30 TL 57.57 TL 29.49 TL
ISTANBUL (AVRUPA) 55.47 TL 57.74 TL 30.09 TL
IZMIR 56.68 TL 59.13 TL 29.89 TL
KAHRAMANMARAS 57.37 TL 59.85 TL 30.24 TL
KARABUK 56.74 TL 59.00 TL 29.65 TL
KARAMAN 57.28 TL 59.74 TL 30.51 TL
KARS 57.44 TL 59.91 TL 30.99 TL
KASTAMONU 57.09 TL 59.55 TL 30.65 TL
KAYSERI 57.40 TL 59.86 TL 29.91 TL
KILIS 57.11 TL 59.59 TL 30.41 TL
KIRIKKALE 56.70 TL 59.16 TL 29.82 TL
KIRKLARELI 56.51 TL 58.99 TL 30.09 TL
KIRSEHIR 56.74 TL 59.20 TL 29.92 TL
KOCAELI 55.85 TL 58.11 TL 29.29 TL
KONYA 57.42 TL 59.97 TL 30.01 TL
KUTAHYA 57.31 TL 59.64 TL 30.04 TL
MALATYA 57.59 TL 60.07 TL 30.57 TL
MANISA 56.75 TL 59.20 TL 29.94 TL
MARDIN 57.92 TL 60.49 TL 30.54 TL
MERSIN 57.22 TL 59.68 TL 30.71 TL
MUGLA 57.17 TL 59.62 TL 29.94 TL
MUS 57.99 TL 60.56 TL 30.88 TL
NEVSEHIR 57.30 TL 59.76 TL 30.01 TL
NIGDE 57.23 TL 59.69 TL 29.81 TL
ORDU 57.01 TL 59.44 TL 30.19 TL
OSMANIYE 57.10 TL 59.58 TL 30.54 TL
RIZE 57.13 TL 59.60 TL 30.69 TL
SAKARYA 56.14 TL 58.40 TL 29.39 TL
SAMSUN 56.99 TL 59.42 TL 30.19 TL
SANLIURFA 57.55 TL 60.03 TL 30.56 TL
SIIRT 57.91 TL 60.48 TL 30.74 TL
SINOP 57.04 TL 59.47 TL 30.69 TL
SIRNAK 57.99 TL 60.56 TL 30.85 TL
SIVAS 57.38 TL 59.84 TL 30.49 TL
TEKIRDAG 56.11 TL 58.59 TL 29.89 TL
TOKAT 57.05 TL 59.48 TL 30.69 TL
TRABZON 57.12 TL 59.59 TL 30.29 TL
TUNCELI 57.99 TL 60.56 TL 31.11 TL
USAK 57.17 TL 59.62 TL 30.05 TL
VAN 57.97 TL 60.54 TL 30.51 TL
YALOVA 56.15 TL 58.41 TL 29.39 TL
YOZGAT 57.08 TL 59.54 TL 30.12 TL
ZONGULDAK 56.66 TL 58.92 TL 30.05 TL

 

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

