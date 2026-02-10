Araç sahiplerine bir kötü haber daha: Benzine bir zam daha geliyor
Türkiye'de akaryakıt ürünlerindeki zamlar devam ediyor... Ocak ayındaki zamların ardından Şubat ayında da peş peşe zam gelen akaryakıt fiyatlarında benzinin litre fiyatına 1,55 TL zam gelecek. İşte beklenen zam öncesi Türkiye'nin 81 ilinde benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Türkiye'de yağmur gibi yağan zamlar aralıksız devam ederken akaryakıt fiyatlarında Ocak ayında peşpeşe gelen zamlar Şubat ayında da devam ediyor.
Ocak ayında hem motorine hem de benzine arka arkaya gelen zamların ardından hem yeni hafta hem de Şubat ayı da dev gibi bir akaryakıt zamlarıyla başladı.
Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre 12 Şubat Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,55 TL zam yapılması bekleniyor.
Motorin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik uygulanmayacak.
İşte 10 Şubat Salı günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Not: Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|LPG
|ADANA
|57.22 TL
|59.68 TL
|30.41 TL
|ADIYAMAN
|57.58 TL
|60.06 TL
|30.54 TL
|AFYON
|57.49 TL
|60.06 TL
|29.94 TL
|AGRI
|57.92 TL
|60.39 TL
|31.19 TL
|AKSARAY
|57.32 TL
|59.78 TL
|29.81 TL
|AMASYA
|57.00 TL
|59.43 TL
|30.59 TL
|ANKARA
|56.39 TL
|58.86 TL
|29.97 TL
|ANTALYA
|57.61 TL
|60.18 TL
|30.14 TL
|ARDAHAN
|57.43 TL
|59.90 TL
|30.89 TL
|ARTVIN
|57.24 TL
|59.71 TL
|31.44 TL
|AYDIN
|56.93 TL
|59.38 TL
|30.04 TL
|BALIKESIR
|57.00 TL
|59.45 TL
|29.59 TL
|BARTIN
|56.72 TL
|58.98 TL
|29.65 TL
|BATMAN
|57.86 TL
|60.43 TL
|30.54 TL
|BAYBURT
|57.15 TL
|59.62 TL
|30.79 TL
|BILECIK
|56.34 TL
|58.60 TL
|29.49 TL
|BINGOL
|57.99 TL
|60.56 TL
|30.79 TL
|BITLIS
|57.99 TL
|60.56 TL
|30.61 TL
|BOLU
|56.44 TL
|58.70 TL
|29.80 TL
|BURDUR
|57.45 TL
|60.02 TL
|30.09 TL
|BURSA
|56.48 TL
|58.74 TL
|29.49 TL
|CANAKKALE
|57.03 TL
|59.48 TL
|29.69 TL
|CANKIRI
|56.81 TL
|59.27 TL
|30.20 TL
|CORUM
|56.99 TL
|59.45 TL
|30.14 TL
|DENIZLI
|57.17 TL
|59.62 TL
|29.79 TL
|DIYARBAKIR
|57.87 TL
|60.44 TL
|30.66 TL
|DUZCE
|56.30 TL
|58.56 TL
|29.65 TL
|EDIRNE
|56.52 TL
|59.00 TL
|30.19 TL
|ELAZIG
|57.99 TL
|60.56 TL
|30.41 TL
|ERZINCAN
|57.37 TL
|59.84 TL
|30.79 TL
|ERZURUM
|57.43 TL
|59.90 TL
|30.59 TL
|ESKISEHIR
|56.69 TL
|58.95 TL
|29.59 TL
|GAZIANTEP
|57.35 TL
|59.83 TL
|30.11 TL
|GIRESUN
|57.18 TL
|59.65 TL
|30.59 TL
|GUMUSHANE
|57.15 TL
|59.62 TL
|30.69 TL
|HAKKARI
|58.01 TL
|60.58 TL
|31.27 TL
|HATAY
|57.09 TL
|59.57 TL
|30.21 TL
|IGDIR
|57.93 TL
|60.40 TL
|31.19 TL
|ISPARTA
|57.48 TL
|60.05 TL
|30.04 TL
|ISTANBUL (ANADOLU)
|55.30 TL
|57.57 TL
|29.49 TL
|ISTANBUL (AVRUPA)
|55.47 TL
|57.74 TL
|30.09 TL
|IZMIR
|56.68 TL
|59.13 TL
|29.89 TL
|KAHRAMANMARAS
|57.37 TL
|59.85 TL
|30.24 TL
|KARABUK
|56.74 TL
|59.00 TL
|29.65 TL
|KARAMAN
|57.28 TL
|59.74 TL
|30.51 TL
|KARS
|57.44 TL
|59.91 TL
|30.99 TL
|KASTAMONU
|57.09 TL
|59.55 TL
|30.65 TL
|KAYSERI
|57.40 TL
|59.86 TL
|29.91 TL
|KILIS
|57.11 TL
|59.59 TL
|30.41 TL
|KIRIKKALE
|56.70 TL
|59.16 TL
|29.82 TL
|KIRKLARELI
|56.51 TL
|58.99 TL
|30.09 TL
|KIRSEHIR
|56.74 TL
|59.20 TL
|29.92 TL
|KOCAELI
|55.85 TL
|58.11 TL
|29.29 TL
|KONYA
|57.42 TL
|59.97 TL
|30.01 TL
|KUTAHYA
|57.31 TL
|59.64 TL
|30.04 TL
|MALATYA
|57.59 TL
|60.07 TL
|30.57 TL
|MANISA
|56.75 TL
|59.20 TL
|29.94 TL
|MARDIN
|57.92 TL
|60.49 TL
|30.54 TL
|MERSIN
|57.22 TL
|59.68 TL
|30.71 TL
|MUGLA
|57.17 TL
|59.62 TL
|29.94 TL
|MUS
|57.99 TL
|60.56 TL
|30.88 TL
|NEVSEHIR
|57.30 TL
|59.76 TL
|30.01 TL
|NIGDE
|57.23 TL
|59.69 TL
|29.81 TL
|ORDU
|57.01 TL
|59.44 TL
|30.19 TL
|OSMANIYE
|57.10 TL
|59.58 TL
|30.54 TL
|RIZE
|57.13 TL
|59.60 TL
|30.69 TL
|SAKARYA
|56.14 TL
|58.40 TL
|29.39 TL
|SAMSUN
|56.99 TL
|59.42 TL
|30.19 TL
|SANLIURFA
|57.55 TL
|60.03 TL
|30.56 TL
|SIIRT
|57.91 TL
|60.48 TL
|30.74 TL
|SINOP
|57.04 TL
|59.47 TL
|30.69 TL
|SIRNAK
|57.99 TL
|60.56 TL
|30.85 TL
|SIVAS
|57.38 TL
|59.84 TL
|30.49 TL
|TEKIRDAG
|56.11 TL
|58.59 TL
|29.89 TL
|TOKAT
|57.05 TL
|59.48 TL
|30.69 TL
|TRABZON
|57.12 TL
|59.59 TL
|30.29 TL
|TUNCELI
|57.99 TL
|60.56 TL
|31.11 TL
|USAK
|57.17 TL
|59.62 TL
|30.05 TL
|VAN
|57.97 TL
|60.54 TL
|30.51 TL
|YALOVA
|56.15 TL
|58.41 TL
|29.39 TL
|YOZGAT
|57.08 TL
|59.54 TL
|30.12 TL
|ZONGULDAK
|56.66 TL
|58.92 TL
|30.05 TL
Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
