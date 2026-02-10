  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Okul çıkışı yine akran şiddeti! Ne yapıyorsunuz çocuklar ne yapıyorsunuz ?

Okul çıkışı yine akran şiddeti... Ne yapıyorsunuz çocuklar ne yapıyorsunuz ?

Güncelleme:

Türkiye'de son yıllarda çığ gibi büyüyen akran şiddeti olaylarına bir yenisi daha eklendi. Çanakkale'de yaşanan olayda 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi kız çocukları okul çıkışı birbirine girdi.

Çanakkale'de kız öğrenci N.B.'nin (14), Ş.B.A. (14) adlı kız öğrenci tarafından okul çıkışı darbedildiği öne sürüldü. E.Ş. (14) adlı öğrencinin ise o anları, cep telefonu kamerasıyla kaydettiği belirtilen olaya ilişkin, N.B.'nin ailesi de savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olay, 3 Şubat'ta, Kepez beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hafız Halil Atan Ortaokulu'nda farklı sınıflarda öğrenim gören 8'inci sınıf öğrencileri N.B. ile Ş.B.A., aralarında laf taşıdığı ileri sürülen arkadaşları nedeniyle beden eğitimi dersinde tartıştı. Tartışmanın ardından N.B. ile Ş.B.A. okul çıkışında bir araya geldi. Öğrencilerin kavgasını bir başka öğrenci E.Ş. de cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Hastaneden 9 gün darp raporu alan N.B.'nin ailesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'GÖRÜNTÜLERDE KAHKAHA ATIYORLAR'

Akran zorbalığının moda haline geldiğini söyleyen N.B.'nin babası Harun B., 'Kızım 8'inci sınıf öğrencisi, LGS'ye hazırlanıyor. Olay günü son 2 dersleri beden eğitimi. Dersteyken yan sınıftaki akranı olan arkadaşları, bir şekilde sataşıp, 'Çıkışta seninle kavga edeceğiz, döveceğiz' diyerek tehditte bulunmuş. Kızım öğretmenine şikayet etmiş. Öğretmen, 'Tamam halledeceğim' demiş. O ders geçiyor. Son derste, bu defa bir başka beden eğitimi öğretmenine durumu anlatıyor. O da 'Bir şey olmaz kızım. Koşa koşa hemen çıkışta evine git' diyor. Yani bizi aramıyor, sınıf öğretmenine, müdüre söylemiyorlar. Hiçbir bilgimiz yok. Çıkışta bu olayla karşılaşıyoruz. Bir de marifetmiş gibi o darbettikleri anları kameraya çekmişler. En çok zorumuza giden de o. Görüntülerde kahkahalar atıyorlar" dedi.

'ŞU AN OKULA GİDEMİYOR'

Harun B., ayrıca, "Kızım, normal olarak yolda yürürken arkasından 'Gel, seninle konuşacağız' diyerek çağırıyor. Videoda da var. Çekiyor, çekiştiriyor. Birden saldırıyorlar. Yani sebep bile yok ortada. Milli Eğitim Bakanlığı'na öğretmenleriyle ilgili de şikayette bulunduk. Adli makamlara da gerekli şikayetlerimizi yaptık. 9 gün darp raporu alındı. Kızım şu an okula gidemiyor. Gece uyurken, yerinden sıçrıyor. Yolda yürürken arkasına bakar oldu. Şu an yemek de yemiyor. Bu tür psikolojik sorunları ortaya çıkmaya başladı. Hastaneye gittik, psikolojik tedavisi görmesi gerektiğini söylediler. O nedenle halen hastanelere gidip, geliyoruz. Adli mercilere de gerekli şikayetimizi yaptık. Şu an savcılık aşamasında gelecek olan sonucu bekliyoruz" diye konuştu. (DHA)

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Trafikte denetimler başladı: Aracını başkasına kullandırana 200 bin TL ceza kesilecek!
Trafikte denetimler başladı: Aracını başkasına kullandırana 200 bin TL ceza kesilecek!
İslam Memiş, ''2026 yılında en çok o kazandıracak'' diyerek açıkladı!
İslam Memiş, ''2026 yılında en çok o kazandıracak'' diyerek açıkladı!
Türkiye'nin en çok satan otomobili yenilenen haliyle satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri
Türkiye'nin en çok satan otomobili yenilenen haliyle satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri
Atatürk'ün imzası ile kurulmuştu... 1 asırdır hala tıkır tıkır çalışıyor!
Atatürk'ün imzası ile kurulmuştu... 1 asırdır hala tıkır tıkır çalışıyor!
Güzel oyuncu ''Hem yerli hem yabancı beylerle deneyimledim'' sözleri için sonunda isyan etti
Güzel oyuncu ''Hem yerli hem yabancı beylerle deneyimledim'' sözleri için sonunda isyan etti
Hangi şehirde kaç kişi yaşıyor? İşte il il Türkiye nüfusu...
Hangi şehirde kaç kişi yaşıyor? İşte il il Türkiye nüfusu...
Dört gün sonra emekli olacaktı... Polis memurunun kahreden sonu
Dört gün sonra emekli olacaktı... Polis memurunun kahreden sonu
Mide bulandıran iğrençliği dedektif gibi adım adım araştıran apartman sakinleri ortaya çıkardı!
Mide bulandıran iğrençliği dedektif gibi adım adım araştıran apartman sakinleri ortaya çıkardı!
Etiketler kepez Çanakkale kız öğrenci akran şiddeti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti Güzel şarkıcıya sosyal medyada iğrenç taciz! 2 yıla kadar hapsi istendi Güzel şarkıcıya sosyal medyada iğrenç taciz! 2 yıla kadar hapsi istendi Ankara'da kapı kapı dehşet gecesi: Annesini de, kızını da, eşini de öldürüp intihar etti! Ankara'da kapı kapı dehşet gecesi: Annesini de, kızını da, eşini de öldürüp intihar etti! Kandilli Rasathanesi deprem bildiren veri sistemini kapattı mı? Kandilli Rasathanesi deprem bildiren veri sistemini kapattı mı? Çocukları için İstanbul'u terk edip, her şeyini bırakıp toprağa sarıldı Çocukları için İstanbul'u terk edip, her şeyini bırakıp toprağa sarıldı Kış geri geldi... Türkiye yeniden yağmur, kar ve dondurucu soğukların etkisi altında! Kış geri geldi... Türkiye yeniden yağmur, kar ve dondurucu soğukların etkisi altında! Ahmet Hakan ile Bakan Hakan Fidan arasında dikkat çeken mimikler! Ahmet Hakan ile Bakan Hakan Fidan arasında dikkat çeken mimikler! İş yerinde yüzde 61 zihinsel engelli çalışana korkunç işkence! İş yerinde yüzde 61 zihinsel engelli çalışana korkunç işkence! Ölümle burun buruna geldi; büyük hatasından aldığı basit önlemle kurtuldu! Ölümle burun buruna geldi; büyük hatasından aldığı basit önlemle kurtuldu! Kastamonu'da heyelan nedeniyle 2 katlı ev çöktü; o anlar kamerada! Kastamonu'da heyelan nedeniyle 2 katlı ev çöktü; o anlar kamerada!
Didem Arslan'da ilginç konuk... Evlilik vadiyle kandırılan Nazan'ın derdi yerine dövmeleri olay oldu Didem Arslan'da ilginç konuk... Evlilik vadiyle kandırılan Nazan'ın derdi yerine dövmeleri olay oldu İstanbul'da zincirleme kazada 8 araç birbirine girdi! İstanbul'da zincirleme kazada 8 araç birbirine girdi! Tartıştığı arkadaşına fırça sapıyla kabusu yaşattı! Tartıştığı arkadaşına fırça sapıyla kabusu yaşattı! İstanbul'un dev hastanesinde skandal iddia: 2 doktor gözaltında! İstanbul'un dev hastanesinde skandal iddia: 2 doktor gözaltında! Epstein’in eski kız arkadaşı iğrençlikler kraliçesi Maxwell'den tüm dünyayı şoke eden hamle! Epstein’in eski kız arkadaşı iğrençlikler kraliçesi Maxwell'den tüm dünyayı şoke eden hamle! Yerin altından bu sefer tarih değil, rezalet fışkırdı! Yerin altından bu sefer tarih değil, rezalet fışkırdı! Ekranların sevilen dizisinde izleyiciyi ekran başına kilitleyen an! Diziden mi ayrıldı ? Ekranların sevilen dizisinde izleyiciyi ekran başına kilitleyen an! Diziden mi ayrıldı ? Dilovası'ndaki faciada skandal ayrıntı: Bir yanda can pazarı diğer yanda ise... Dilovası'ndaki faciada skandal ayrıntı: Bir yanda can pazarı diğer yanda ise... Türkiye'nin 104 metrelik eşsiz güzelliğine ziyaretçi akını Türkiye'nin 104 metrelik eşsiz güzelliğine ziyaretçi akını