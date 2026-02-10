  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Epstein’in eski kız arkadaşı iğrençlikler kraliçesi Maxwell'den tüm dünyayı şoke eden hamle!

Epstein’in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'den tüm dünyayı şoke eden hamle

Epstein’in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'den tüm dünyayı şoke eden hamle
Güncelleme:

ABD’li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein’in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, ifadesi alınmak üzere düzenlenen Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi oturumunda kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.

ABD Kongresi’nin en geniş yetkili ve en güçlü denetim organlarından biri olan Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve cezaevinde ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturma çerçevesinde Epstein’in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’i ifadeye çağırdı. Cinsel istismar amaçlı insan kaçakçılığı suçundan hapiste bulunan 64 yaşındaki Maxwell, video bağlantısı yoluyla katıldığı oturumda sessiz kalma hakkını kullanarak, kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı.

Oturum için aylarca çalışan Kongre üyeleri hayal kırıklığı yaşadı

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’nin Texas’taki bir cezaevinde bulunan Maxwell’in ifadesinin alınacağı bir oturum düzenlemek için aylarca çalışmasına rağmen sonuç hayal kırıklığı oldu. Epstein’e kurbanları temin eden kişi olarak bilinen Maxwell’in uzaktan katıldığı Kongre oturumu, Maxwell’in soruları yanıtlamaması nedeniyle dakikalar içinde sona erdi.

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi Başkanı James Comer, kısa süren oturumun ardından yaptığı açıklamada Maxwell’in beklendiği üzere Anayasa’nın beşinci maddesi çerçevesinde sessiz kalma hakkını kullandığını söyledi. Cumhuriyetçi Partili Comer, "Açıkçası bu son derece hayal kırıklığı oldu. Ona Epstein’le birlikte işlediği suçlar hakkında sormak istediğimiz birçok soru vardı. Ayrıca muhtemel suç ortaklarıyla ilgili sorularımız da vardı. Amerikan halkı adına gerçeklere ulaşmayı ve mağdurlar için adaleti tesis etmeyi istiyoruz. Bu soruşturmanın amacı da tam olarak bu" ifadelerini kullandı.

Trump'tan af talebinde bulundu

Maxwell'in avukatı, Maxwell'in ABD Başkanı Donald Trump'ın af çıkarması halinde komite ile işbirliği yapmaya ve aynı zamanda Trump'ın "hiçbir yanlış eyleminin olmadığı" şeklinde ifade vermeye hazır olacağını duyurdu.
Denetim Komitesi Başkanı Comer, basına yaptığı açıklamada, Maxwell’in hiçbir şekilde dokunulmazlık veya affı hak etmediğini ifade etti. ABD Adalet Bakanlığı’nın Epstein dosyalarının karartılmayan versiyonlarını Kongre üyelerinin erişimine açmasının da çok olumlu bir gelişme olduğunu kaydeden Comer, Epstein kurbanları için adalet arayışlarının süreceğini söyledi.

"Ghislaine Maxwell bir canavar"

Komitenin Demokrat üyeleri de oturum sonrasında hayal kırıklıklarını bildirdi. Demokrat Kongre Üyesi Melanie Stansbury, Maxwell’in oturumu af pazarlığı fırsatı olarak kullandığını söyledi.

Komitenin önde gelen Demokrat üyelerinden Robert Garcia ise, Maxwell’in hiçbir soruya cevap vermediğini, tecavüzcü ve insan kaçakçılarının kimlikleri konusunda bilgi sağlamadığını söyleyerek, "Bu şekilde kimi koruyor?" dedi.

Demokrat Partili James Walkinshaw ise basın mensuplarına açıklamasında, "Ghislaine Maxwell bir canavar" ifadelerini kullandı. Walkinshaw, "Maxwell, Epstein’in işlediği suçlarda kolaylaştırıcı rol üstlendi. Epstein’e yardım ve yataklık etti ve işlediği suçlara bizzat dahil oldu. Kendisi, mağdurları ve hayatta kalanları tehdit eden ve onlara baskı uygulayan kişiydi" dedi.

Jasmine Crockett ise çalışma arkadaşlarıyla birlikte Epstein ile birlikte suç işleyenlerin kimliklerinin tespit edilmesi için mücadele edeceklerini söyledi. Crockett, "Size verecek bir haberim var Bayan Maxwell. Henüz işimiz bitmedi" ifadelerini kullandı.

20 yıl hapse mahkum edilmişti

Epstein’in İngiliz sevgilisi Maxwell, yetişkin olmayan kızların ticaretine yardım ettiği gerekçesiyle 2022’de 20 yıl hapse mahkum edilmişti. Kendisinin kimseye cinsel istismarda bulunmadığını savunan Maxwell, Epstein’in 2019’da cezaevinde ölmesinin ardından kendisinin günah keçisi ilan edildiğini öne sürmüştü.

Cinsel istismar skandalı öncesinde siyasetçiler, finansçılar, bilim insanları ve yüksek profilli sosyal çevreler arasında bir tür buluşturucu rolü oynayan Amerikalı iş insanı Epstein, seks amaçlı insan kaçakçılığı ve reşit olmayan kızların cinsel istismarı suçlamalarıyla yargılanırken 2019’da cezaevinde intihar etmişti.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Trafikte denetimler başladı: Aracını başkasına kullandırana 200 bin TL ceza kesilecek!
Trafikte denetimler başladı: Aracını başkasına kullandırana 200 bin TL ceza kesilecek!
İslam Memiş, ''2026 yılında en çok o kazandıracak'' diyerek açıkladı!
İslam Memiş, ''2026 yılında en çok o kazandıracak'' diyerek açıkladı!
Türkiye'nin en çok satan otomobili yenilenen haliyle satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri
Türkiye'nin en çok satan otomobili yenilenen haliyle satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri
Atatürk'ün imzası ile kurulmuştu... 1 asırdır hala tıkır tıkır çalışıyor!
Atatürk'ün imzası ile kurulmuştu... 1 asırdır hala tıkır tıkır çalışıyor!
Güzel oyuncu ''Hem yerli hem yabancı beylerle deneyimledim'' sözleri için sonunda isyan etti
Güzel oyuncu ''Hem yerli hem yabancı beylerle deneyimledim'' sözleri için sonunda isyan etti
Hangi şehirde kaç kişi yaşıyor? İşte il il Türkiye nüfusu...
Hangi şehirde kaç kişi yaşıyor? İşte il il Türkiye nüfusu...
Dört gün sonra emekli olacaktı... Polis memurunun kahreden sonu
Dört gün sonra emekli olacaktı... Polis memurunun kahreden sonu
Mide bulandıran iğrençliği dedektif gibi adım adım araştıran apartman sakinleri ortaya çıkardı!
Mide bulandıran iğrençliği dedektif gibi adım adım araştıran apartman sakinleri ortaya çıkardı!
Etiketler Epstein jefrey epstein kız arakadaşı ghislaine maxwell maxwell
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti Güzel şarkıcıya sosyal medyada iğrenç taciz! 2 yıla kadar hapsi istendi Güzel şarkıcıya sosyal medyada iğrenç taciz! 2 yıla kadar hapsi istendi Ankara'da kapı kapı dehşet gecesi: Annesini de, kızını da, eşini de öldürüp intihar etti! Ankara'da kapı kapı dehşet gecesi: Annesini de, kızını da, eşini de öldürüp intihar etti! Kandilli Rasathanesi deprem bildiren veri sistemini kapattı mı? Kandilli Rasathanesi deprem bildiren veri sistemini kapattı mı? Çocukları için İstanbul'u terk edip, her şeyini bırakıp toprağa sarıldı Çocukları için İstanbul'u terk edip, her şeyini bırakıp toprağa sarıldı Kış geri geldi... Türkiye yeniden yağmur, kar ve dondurucu soğukların etkisi altında! Kış geri geldi... Türkiye yeniden yağmur, kar ve dondurucu soğukların etkisi altında! Ahmet Hakan ile Bakan Hakan Fidan arasında dikkat çeken mimikler! Ahmet Hakan ile Bakan Hakan Fidan arasında dikkat çeken mimikler! İş yerinde yüzde 61 zihinsel engelli çalışana korkunç işkence! İş yerinde yüzde 61 zihinsel engelli çalışana korkunç işkence! Ölümle burun buruna geldi; büyük hatasından aldığı basit önlemle kurtuldu! Ölümle burun buruna geldi; büyük hatasından aldığı basit önlemle kurtuldu! Kastamonu'da heyelan nedeniyle 2 katlı ev çöktü; o anlar kamerada! Kastamonu'da heyelan nedeniyle 2 katlı ev çöktü; o anlar kamerada!
Didem Arslan'da ilginç konuk... Evlilik vadiyle kandırılan Nazan'ın derdi yerine dövmeleri olay oldu Didem Arslan'da ilginç konuk... Evlilik vadiyle kandırılan Nazan'ın derdi yerine dövmeleri olay oldu İstanbul'da zincirleme kazada 8 araç birbirine girdi! İstanbul'da zincirleme kazada 8 araç birbirine girdi! Tartıştığı arkadaşına fırça sapıyla kabusu yaşattı! Tartıştığı arkadaşına fırça sapıyla kabusu yaşattı! İstanbul'un dev hastanesinde skandal iddia: 2 doktor gözaltında! İstanbul'un dev hastanesinde skandal iddia: 2 doktor gözaltında! Okul çıkışı yine akran şiddeti! Ne yapıyorsunuz çocuklar ne yapıyorsunuz ? Okul çıkışı yine akran şiddeti! Ne yapıyorsunuz çocuklar ne yapıyorsunuz ? Yerin altından bu sefer tarih değil, rezalet fışkırdı! Yerin altından bu sefer tarih değil, rezalet fışkırdı! Ekranların sevilen dizisinde izleyiciyi ekran başına kilitleyen an! Diziden mi ayrıldı ? Ekranların sevilen dizisinde izleyiciyi ekran başına kilitleyen an! Diziden mi ayrıldı ? Dilovası'ndaki faciada skandal ayrıntı: Bir yanda can pazarı diğer yanda ise... Dilovası'ndaki faciada skandal ayrıntı: Bir yanda can pazarı diğer yanda ise... Türkiye'nin 104 metrelik eşsiz güzelliğine ziyaretçi akını Türkiye'nin 104 metrelik eşsiz güzelliğine ziyaretçi akını