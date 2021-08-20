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Aşureler Sarıyer Belediyesi'nden

Aşureler Sarıyer Belediyesi'nden

Birlik ve beraberliğin simgesi olan Muharrem ayında Sarıyer’de aşure dağıtımları da devam ediyor.

Sarıyer Belediyesi tarafından Muharrem Ayı’nda geleneksel hale getirilen aşure dağıtımı başladı. Pandemi nedeniyle sadece üç noktada dağıtılan aşureler İTÜ-Ayazağa, Hacıosman ve Derbent metro çıkışlarında vatandaşlara ikram edildi. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen aşure ikramı öncesi Covid-19 salgınına karşı önlemler de alındı. Aşure için vatandaşların uzun kuyruklar oluşturmasına izin verilmezken, maske ve sosyal mesafe kuralına önem verildi. Önümüzdeki hafta belediye personeli ve kurumlarda yapılacak ikramla birlikte toplam 10 bin aşure dağıtılmış olacak.

Etiketler sarıyer belediyesi
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