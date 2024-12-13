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Avcılar Belediyesi'ne Altın Karınca Ödülü

Avcılar Belediyesi'ne Altın Karınca Ödülü
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Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 10’ncusu düzenlenen Altın Karınca Ödülleri sahiplerini buldu. Avcılar Belediyesi’nin ''Kadınlar İçin Yeni Bir Başlangıç: İstihdam ve Destek Programı'' Yerel Kalkınma kategorisinde ödüle layık görüldü.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri Cemal Reşit Rey Konser Salonun’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Belediyelerin şehirlerdeki yaşam kalitesini arttıran projeler üretmelerini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen törende, Marmara Bölgesi'nde yer alan belediyelerin; kentsel planlamadan kültür sanata, sosyal hizmetlerden afet yönetimine kadar 10 ayrı kategoride projeleri değerlendirildi. 310 projenin yarıştığı Altın Karınca’da 40 belediyeden 55 proje ödüllendirildi.

KADINLAR İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Kadınların ekonomik ve psikolojik destek ihtiyaçlarını etkili bir biçimde karşılamak, istihdam fırsatlarını artırmak ve eğitim süreçlerinde karşılaştıkları engelleri aşmalarına yardımcı olmak amacıyla Avcılar Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Kadınlar İçin Yeni Bir Başlangıç: İstihdam ve Destek Programı” Yerel Kalkınma kategorisinde ödüle layık görüldü. Protez Tırnak Eğitimi ve İstihdam, Mobil Kreş Hizmeti ve Kadın Dayanışma Merkezi hizmetli üç ana bileşenden oluşan projeyle kadınların hem istihdama katılımını hem de bu süre zarfında hayatlarını kolaylaştırması amaçlanıyor.

“YAŞAMIN HER ALANINDA KADINLARIN YANINDAYIZ”

Projenin Avcılarlı kadınlar tarafından ilgiyle karşılandığını belirten Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara; “Böyle anlamlı bir ödüle laik görülmek bizler için büyük bir mutluluk. Ben hepinizin huzurunda çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Belediyelerimizde kadrolarımız ve çalışanlarımız büyük emekler veriyorlar. Artık belediyecilik hayatın her alanına dokunur duruma dönüştü. Biz de yerel kalkınma kapsamında kadınlara yönelik istihdamı arttıracak, meslek edindirecek bir projeye imza attık, bundan dolayı çok mutluyuz. Çünkü kadınlar gerek iş hayatında, gerek eğitim hayatında ve hayatın her alanına ne kadar dahil olurlarsa ülkemiz o kadar güzelleşecek. O yüzden bu ödül bu anlamda çok daha anlamlı ve bu ödülü almaktan çok mutluyuz. Özellikle çocuklu kadınlar maalesef günün birçok saatini çocuklarına harcıyorlar ve belki de sabit bir çalışabilecekleri bir zaman dilimleri yok, ama ev ekonomisine katkı sunmak istiyorlar. O anlamıyla bu çalışma, saat uygulaması olmaksızın ev ekonomisine katkı sunacakları bir alan olduğu için çok daha anlamlı hale geliyor Yaşamın her alanında kadınların yanındayız..” dedi.

Etiketler avcılar avcılar belediyesi Utku Caner Çaykara
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