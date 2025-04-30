İBB'deki AK Parti dönemi için yolsuzluktan suç duyurusu!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki AK Parti dönemindeki "helikopter satımında usulsüzlük olduğu iddiaları" sonrasında suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde helikopter satımında usulsüzlük olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Yavuzyılmaz paylaşımında, "600 bin dolara alınan helikopteri, 600 bin liraya satan yetkililerle ilgili işlem yapın da görelim" ifadelerine yer verdi.

Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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"AK Parti dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki belgeli helikopter yolsuzluğuyla ilgili bugün suç duyurusunda bulundum. İBB'ye, 600 bin dolara alınan helikopteri, 600 bin liraya satan yetkililerle ilgili işlem yapın da görelim! Bu yolsuzlukla ilgili Ekrem İmamoğlu soruşturma izni verdikten sonra neden mülkiye müfettişlerinin dosyaya el koyup bugüne kadar işlem yapmadığını da açıklayın!"